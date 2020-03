Zou jij je buren verklikken?

De nieuwe coronamaatregelen houden in dat je altijd afstand van anderen (minimaal anderhalve meter) moet houden en sociale activiteiten en groepen mensen moet vermijden.

Drie mensen op bezoek

Er volgt vervolgens ook een boete voor mensen die met meer dan twee personen tegelijk samenscholen op straat. Zelfs binnenshuis mag je maar maximaal drie mensen op bezoek krijgen en geldt de regel om 1,5 meter afstand te houden ook.

Maar niet iedereen houdt zich hier braafjes aan. Dat werd duidelijk toen vorig weekend veel mensen nog naar een park of het strand trokken en zich niet veel van die afstandsregel aantrokken.

Melding maken

Via een app kunnen inwoners van Purmerend en Beemster deze overtredingen nu ook rechtstreeks doorgeven aan Handhaving. Ze adviseren wel eerst om de overtreders aan te spreken voordat ze een melding maken.

Naast groepsvorming kunnen er op de app ook nog andere overtredingen van de opgelegde maatregelen gemeld worden. De boete hiervoor kan oplopen tot vierhonderd euro.

Praat mee

Gaat zo’n app jou te ver of is dit juist goed? Wat zou jij doen als je je buren of mensen op straat betrapt op het overtreden van de regels: ze erop aanspreken, het meteen aan de politie melden of je er helemaal niet mee bemoeien? Praat mee met ons!