Wangvet verwijderen? Dit is waarom je er voorzichtig mee moet zijn

Het is de meest besproken cosmetische ingreep van dit moment: de buccal fat removal. Bij deze ingreep wordt wangvet (buccal fat) verwijderd, waardoor er een kuiltje in de wang ontstaat en je junkbeenderen en kaaklijn meer lijken uit te steken. Buccal fat removal is vooral in Aziatische landen populair, maar is er inmiddels ook al meer vraag naar in Nederland?

Cosmetisch arts Annebeth Kroeskop: „Op social media lijkt het vooral het afgelopen jaar populairder te worden, maar er is al zo’n vijf à zes jaar meer vraag naar. Chrissy Teigen is de enige die er open over is, maar er zijn genoeg andere sterren die je ervan zou kunnen verdenken. De ingreep zorgt ervoor dat je meer definitie in je gezicht krijgt. Heb je een boller hoofd? Dan kun je daar vrij weinig aan doen. De dikte van je wangvet wordt namelijk grotendeels genetisch bepaald. De buccal fat removal lijkt een makkelijke uitweg naar een slanker gezicht, maar er zijn veel risico’s aan verbonden.”

Permanent

De ingreep is permanent en dat maakt het juist zo tricky. Plastisch chirurg Jacques van der Meulen is gespecialiseerd in gezichtsbehandelingen. Zelf voert hij deze ingreep - bewust - niet uit, maar hij weet er wel het een en ander over te vertellen. „In Nederland zijn er weinig plastisch chirurgen die aan buccal fat removal doen. Persoonlijk vind ik het er wat onnatuurlijk uitzien. De vetkwabjes worden via sneetjes aan de binnenkant van de wang verwijderd. Je krijgt er echt een ander gezicht van, waardoor de kans bestaat dat het resultaat je niet bevalt. Ook is het moeilijk om te corrigeren, omdat het vet echt weg is gehaald.”

En dan loop je ook het risico dat het resultaat van de ingreep verandert naarmate je ouder wordt of van gewicht verandert. Kroeskop: „Als je op jonge leeftijd voor deze ingreep kiest, kun je rond je veertigste een ongezonde look krijgen. Je zult naar mate je ouder wordt wat volume in je gezicht verliezen. Daarom is het niet verstandig om hier in je twintigerjaren voor onder het mes te gaan. Vaak heb je dan nog een beetje een babyface. Gewichtsverlies kan er ook voor zorgen dat je er na een buccal fat removal sterk vermagerd uitziet. Als je na deze ingreep tien kilo afvalt, zul je echt in de problemen komen.”

Ben je ontevreden met het resultaat of wil je na een aantal jaar toch weer wat meer volume in je gezicht? Dan is het heel lastig om dat kuiltje opnieuw te vullen. „Er wordt een vetkwabje ter grootte van een druif verwijderd. Je hebt flink wat milliliter filler nodig om dat weer op te vullen. Fillers zijn tijdelijk, dus dat zal je zo’n 2000 euro per jaar gaan kosten. Een aantal van mijn cliënten heeft hier last van. Ze zijn eindelijk tevreden met hun figuur, maar worden nu ongelukkig van hun gezicht. Ze kloppen dan bij mij aan om hun ingevallen wangen weer op te vullen met filler. Eigenlijk is dit dweilen met de kraan open.”

Van der Meulen sluit zich hierbij aan: „In het begin lijkt het leuk, maar iets later in je leven gaat het er vaak raar uitzien. Ik houd niet van ingrepen waarvan je kunt voorspellen dat je er op de lange termijn last van gaat krijgen. Ook is het heel moeilijk om het ongedaan te maken. Je kunt proberen met lipofilling volume toe te voegen, maar omdat je wang zo bewegelijk is, is dat vaak erg onvoorspelbaar. Je weet nooit of het vet daar goed gaat overleven.”

Alternatief

Heb je een wat boller gezicht en zou je graag een strakkere look willen? Dan zou je volgens Kroeskop ook voor een Ulthera laserbehandeling kunnen kiezen. „Als je nog wat jonger bent, wordt met deze behandeling de huid rondom de kaaklijn wat strakker gespannen. Uiteindelijk heb je hier een paar jaar plezier van. De behandeling is non-invasief, maar het heeft wel een prijskaartje. Het kost rond de 2000 euro.”

Ben je van plan om voor een buccal fat removal te gaan? Dan is het volgens Van der Meulen belangrijk dat dit wordt gedaan door een gekwalificeerde plastisch chirurg. „Als je het doet, doe het dan goed. Zorg ervoor dat de plastisch chirurg lid is van de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische of van een ander kwaliteitsorgaan. Alleen dan ben je ervan verzekerd dat de arts vakbekwaam is bevonden.”

