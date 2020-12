Daghoroscoop 2 december

VANDAAG JARIG

Uw gezondheid hoeft weinig gevaar te lopen als u zich een beetje inhoudt. Hals en keel zijn belangrijk voor uw welzijn, dus voorkom dat zich daar stress ophoopt door tijdig te ontspannen. Ook uw enkels en knieën zijn kwetsbaar; voorkom overbelasting door tijdig te stoppen met sporten e.d.

RAM

Alledaagse interacties kunnen u herinneren aan de praktische zaken in het leven. Iemands opmerkzaamheid zal nuttig blijken zolang er geen negatieve kritiek aan kleeft. Tot daden overgaan is van belang; een prestatie zal u tevreden stemmen.

STIER

Betrokkenheid bij een liefdadige instelling kan een passie worden na een film over een land met ellendige leefomstandigheden. Besteed aandacht aan emotionele relaties en versterk de banden. Koop iets bijzonders voor uw dierbaarste.

TWEELINGEN

U kunt te maken krijgen met een situatie die door de hemel gezonden lijkt. Liefde en werk sluiten naadloos op elkaar aan. Anderen zullen uw hartelijke behulpzaamheid waarderen. Goede bedoelingen blijven niet onopgemerkt.

KREEFT

Een geschikte dag om moeilijkheden in een relatie onder ogen te zien op een praktische, nuchtere wijze. Probeer plezier te beleven aan het alledaagse en zeg “nee” tegen een slechte gewoonte zoals u te goed doen aan zware spijzen en alcohol.

LEEUW

Zet kleine zorgen opzij en schep een prettige sfeer in huis. U kunt er behoefte aan hebben in diepe emotionele wateren te duiken en iemand om deze gevoelens mee te delen zal verrassend makkelijk te vinden zijn als u openhartig bent.

MAAGD

Onderhandelingen op het werk kunnen onder de huidige trend goed verlopen. Let er wel op dat u niet overdrijft. Er is niets op tegen om van de geneugten die het leven biedt te genieten, maar te veel kan u behoorlijk gaan opbreken.

WEEGSCHAAL

Een bedrijf kan dividenden uitkeren en daarmee deze maand een extra feestelijk tintje geven. Een afspraak met vrienden of collega’s zal niet te vermijden zijn. Onttrek u er niet aan; het zou wel eens leuker kunnen zijn dan u denkt.

SCHORPIOEN

Besteed extra zorg aan uw uiterlijk zodat u zeker weet dat u eruit ziet conform de rol die u wilt spelen. Alles wat u van plan bent heeft een grote kans van slagen. Een nieuwe liefde kan zo intens verlopen dat u naar adem hapt.

BOOGSCHUTTER

Als u zich toelegt op sociale vaardigheden en het uitstralen van charme zal dat u zeker te stade komen. Omgeef u met vriendelijkheid en positieve gevoelens. Een goed moment om iets te doen aan uw leefstijl en uiterlijk.

STEENBOK

Wees uw bewust van uw eigen rol in de spelletjes die anderen spelen. Ieder mens is blij met een hartelijk gebaar zolang er geen prijskaartje aan hangt. Blijf mensen uit de buurt die voor zielenpoot spelen als u een machtsstrijd wilt voorkomen.

WATERMAN

Een verward begin van de dag kan uw werk net wat lastiger maken dan anders. Laat u niet overweldigen door de eindeloos lijkende reeks taken die u wachten, want dat zou uw prestaties ongunstig beïnvloeden.

VISSEN

Wees niet bang een goed idee ter tafel te brengen als u de kans krijgt. Over uw talent en originaliteit wordt niet getwijfeld door de mensen in uw omgeving. Tevens een geschikte dag voor het regelen van een vergunning of schikking.