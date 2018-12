Deel 131: 'Voorzichtig nam ik nóg een snuif’

Toen we weer thuis waren, begon Leroy weer over samenwonen. Het benauwde me. Wilde ik dag en nacht bij hem zijn in deze onpersoonlijke designflat buiten de ring? Was ik daar al aan toe? Eigenlijk niet. Ik vond het ook niet eerlijk tegenover hem, ik was nog téveel met Mark bezig.

Te snel

En heel stiekem was er ook nog een stemmetje in mijn achterhoofd dat zei dat ik al mijn kansen op een toekomst met Mark zou vergooien als ik nu definitief voor een ander zou gaan. "Ik weet het nog niet", zei ik dus laf. "Het gaat een beetje te snel vind ik eigenlijk. We kennen elkaar nog maar zó kort.”

