Daghoroscoop 4 januari - Sterrenbeeld Kreeft: Durf risico’s te nemen met jouw ideeën!

Er kan sprake zijn van een carrièreswitch doordat mensen in jouw bedrijf met elkaar overhoop liggen of doordat regels veranderen of worden geïmplementeerd op een manier waarmee je het oneens bent. Wat gebeuren moet zal gebeuren, of je dat fijn vindt of niet. Je aanpassingsvermogen wordt getest.

STERRENBEELD RAM

Er is niets op tegen om te dagdromen, maar raak niet verstrikt in je fantasieën. Je hebt inspirerende ideeën, maar moet de realiteit niet uit het oog verliezen. Controleer afspraken als je wilt gaan shoppen of op bezoek wilt gaan.

STERRENBEELD STIER

Een collega kan op je tenen gaan staan. Probeer vriendelijk te blijven; de ander is misschien jaloers. Houd gedachten voor jezelf en concentreer je op je werk. Verkopers zullen succes hebben en daarvan financieel profiteren.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Een stoot energie kan je in staat stellen in actie te komen voor een persoonlijk doel. Nu het jaar 2023 op gang komt behoren promotie en een kans op vooruitgang tot de mogelijkheden. Leidinggevers worden benaderbaar.

STERRENBEELD KREEFT

Blijf in de buurt van je huis en bied een oudere een helpende hand als die dat nodig heeft. Een renovatie komt op gang. Geef jouw actieve geest de ruimte, durf risico’s te nemen met jouw ideeën, je kunt aangenaam verrast worden.

STERRENBEELD LEEUW

Jouw vermogen om anderen over de streep te trekken is vandaag sterk. Desondanks kan er vanochtend sprake zijn van een kwestie of conflict met een dochter, zuster of vriendin. Sta open voor een compromis en wees bereid samen te werken.

STERRENBEELD MAAGD

Werk aan een schema dat je in staat stelt de concurrentie voor te blijven. Maak een goed gebruik van jouw tijd en efficiëntie en wees niet te haastig met het beoordelen van de ideeën van anderen, want die kunnen best waardevol zijn.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Je kunt op deze dag van tegenstrijdige trends zelf jouw geluk bepalen, maar pas op voor miscommunicatie op het werk en thuis. Wat meer structuur en doorzettingsvermogen zou mooi zijn, want je kunt veel kansen krijgen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Gebrek aan harmonie kan je al vroeg op het verkeerde been zetten. Wat het ook is, raak niet verbitterd of gekwetst. Door open en eerlijk te zijn, kom je de dag goed door. Leg de kosten van reisplannen eens onder een loep.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Je kunt te maken krijgen met een temperamentvolle omgeving en verwarring. Misschien moet je voor een delicate kwestie een oplossing bedenken die een ieder bevredigt. Herstel in een privérelatie de harmonie.

STERRENBEELD STEENBOK

Houd je aan oorspronkelijke plannen en laat je niet overhalen iets anders te doen. Door steeds één taak te verrichten zul je geen moeite hebben met je werklast. Sterker nog: je kunt op de nominatie staan voor promotie.

STERRENBEELD WATERMAN

Rustig blijven in een ongemakkelijke situatie zal een uitdaging zijn. Je beschikt echter over het benodigde uithoudingsvermogen om anderen op hun gemak te stellen. Probeer plezier te maken, ook als je moet werken.

STERRENBEELD VISSEN

Zakelijke kwesties kunnen geregeld worden. Houd je echter aan de voorschriften als je winst wilt boeken. Inside information kan in de toekomst waardevol blijken. Het is van belang om adviezen en transacties geheim te houden.

