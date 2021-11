Premium Het beste van De Telegraaf

Blootgeven Ester (51): ’Het is allemaal wat minder strak, daar moest ik aan wennen’

Door Nina Winkel Kopieer naar clipboard

„Mr. Right komt ooit vanzelf wel op mijn pad of niet.” Ⓒ Stef Nagel

Onze populaire rubriek ’Blootgeven’ is terug van weggeweest. Elke week hult een VROUW-lezeres zich in lingerie en geeft zich - bijna - bloot. Deze week Ester Broeders (51). Ze is 1.83 meter lang, weegt 70 kilo en draagt maat M. Ze werkt als coach in mindful hardlopen en als sportinstructeur, heeft twee zoons (17 en 12) en is single.