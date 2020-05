Podcastmaker Wies Verbeek: Hoe ouder, hoe aantrekkelijker!

En ze leefden nog lang, gezond en gelukkig: zo mag het sprookje eindigen volgens presentator Jaap Jongbloed (65) en Wies Verbeek (55), oprichters van healthy aging-platform BLOW. In de nieuwe podcast Jong Bloed gaan zij samen op zoek naar de zin en onzin van allerlei rages, onderzoeken en adviezen. VROUW legde het duo vijf stellingen voor – onder het genot van een stuk verse appeltaart. Want gezond leven is leuk, mits je wel een beetje blijft genieten...