Esthers dochter werd na deelname First Dates afgebrand: ’Ik kan haar niet beschermen’

”’Ze hebben weer een GGZ klant gevonden die non binair is met pronouns. Heel benieuwd welke persoonlijkheidsproblemen ze met haar date gaat bespreken.’ En dan nog maar te zwijgen over de opmerkingen die gingen over genocide...

’Waarom doet ze dan mee als ze geen olifantshuid heeft?’ Waarom niet? Het is geen vrijbrief om je gal te spugen over iemand die toevallig niet in jouw plaatje past.

Ik zie echter een jonge vrouw die tot drie uur ’s nachts nog was bezig geweest om haar zelfgemaakte jurk af te krijgen. Want ja plannen is wel een ding met autisme en ADD.

Ik zie een jonge vrouw die een prachtige lach laat horen.

Ik zie een jonge vrouw die ontzettend haar best doet een gesprek met een onbekende te voeren en zo lief is.

Ik zie een jonge vrouw die het lef heeft om mee te doen aan een programma waar ze al jaren fan van is.

Ik zie een jonge vrouw die veel te veel prikkels binnen krijgt en zich toch geweldig staande weet te houden.

Ik zie een jonge vrouw die iets doet wat totaal buiten haar comfortzone ligt. Maar ze doet het wel eventjes!

Ik zie een prachtige jonge vrouw waar ik zo ontzettend trots op ben.

Die jonge vrouw is mijn dochter. En ik hou van haar. Ik kan haar niet beschermen tegen deze mensen, maar ik kan haar wel vertellen dat ik rete trots op haar ben!

En voor al die mensen die het de normaalste zaak van de wereld vinden om rottigheid te kunnen spuien, bedenk dat dit ook jouw dochter, vriendin, zus of vrouw had kunnen zijn.

Als je niks aardigs weet te vertellen, hou dan gewoon je mond.”

