Weekhoroscoop 38 - Je partner is nog steeds enorm gek op jou, Maagd

Ram

Liefde: Er staan leuke dingen op het programma, waaronder een gezellig samenzijn met de familie, een verjaardag of ander feestje. Het wordt een heerlijke week waarin je dankbaar bent voor wat je hebt.

Financiën: Dat je meer inkomsten hebt wil nog niet zeggen dat je niet meer hoeft op te letten wat je koopt. Blijf netjes budgetteren om te voorkomen dat je ongemerkt toch teveel uitgeeft.

Werk: Een woordenwisseling op je werk maakt dat je even geen plezier meer hebt in bepaalde werkzaamheden. Neem geen overhaaste beslissingen, grote kans dat het gewoon weer overwaait.

Persoonlijk: Je hebt zelf in de hand hoe fit je je voelt. Neem je levensstijl eens serieus onder de loep, wees eerlijk tegen jezelf en je weet wat je te doen staat.

Stier

Liefde: Er hangt wat onenigheid in de lucht maar niet alles wat je zegt is even redelijk. Neem even een afkoelmomentje voor je de discussie aangaat.

Financiën: Je financiën hebben er wel eens beter voor gestaan. Je moet langer dan normaal doen met je budget waardoor je echt even op de kleintjes dient te letten.

Werk: Je twijfelt of je wel helemaal op je plek zit. Bekijk wat je te verliezen hebt en maak op basis daarvan je keuze. Als je weet wat de mogelijke consequenties zijn weet je ook wat je beter wel of niet kunt doen.

Persoonlijk: Zowel fysiek als mentaal kom je helemaal tot rust. Heerlijk om even echt tijd voor jezelf te hebben en jezelf nieuwe, gezonde eetgewoonten aan te meten.

Tweelingen

Liefde: Er hangt romantiek in de lucht en er is een verbintenis op handen. Als de liefde nog pril is wordt deze nu meer officieel. Zijn jullie al langer samen dan is dit een mooie week om samen nieuwe plannen te maken voor de toekomst.

Financiën: Als je de middelen tot je beschikking hebt is het verstandig om nu te investeren in een lange termijn project zodat je mettertijd een fijn, passief inkomen kunt genereren.

Werk: Er wordt een beroep gedaan op je creatieve denkvermogen. Problemen kunnen worden opgelost, maar niet via de meest voor de hand liggende manier.

Persoonlijk: Omdat je nogal veel aan je hoofd hebt kun je onbedoeld wat snibbig uit de hoek komen; een klein aandachtspuntje.

Kreeft

Liefde: Na een wat lastiger periode in de liefde gaat het nu weer de goede kant op. Waar meer sprake is van wederzijds begrip zijn er ook minder ergernissen. De positieve eigenschappen van je geliefde overheersen en hier ben je je ook zeer van bewust.

Financiën: Je bent tevreden met hoe het gaat op financieel gebied, vooral omdat je hier zelf heel hard voor hebt gewerkt. Afgezien van een mazzeltje heb je dit helemaal aan jezelf te danken.

Werk: Als je meer uitdaging wilt maar dit er op je werk niet in zit, maak het jezelf dan gewoon wat moeilijker. Kies voor een andere benadering of leg de lat iets hoger.

Persoonlijk: Als je denkt dat het mis gaat, gaat het ook mis. Pech hangt samen met je mindset!

Leeuw

Liefde: Dit wordt een week van gezelligheid en goede gesprekken. Hoewel iemand anders zijn of haar oog op jouw partner heeft laten vallen zie je dit op geen enkele manier als een bedreiging. Eerder als een compliment; je geliefde is een lekker ding.

Financiën: Aangezien er binnenkort een flinke uitgave is te verwachten kun je maar beter alvast wat geld wegzetten. Binnen nu en een paar weken zul je jezelf dankbaar zijn dat je nu geen overbodige hebbedingen hebt gekocht.

Werk: Op je werk zit je tussen twee vuren. Blijf vooral onpartijdig en spreek ook gewoon uit dat je hier buiten wilt blijven. Wiens kant je ook kiest, je stoot er altijd één voor het hoofd. Voorkom dat andermans problemen ook de jouwe worden.

Persoonlijk: Krop je emoties niet op, maar spreek gewoon rustig uit wat je van iets vindt. Dit is ook heel goed mogelijk zonder te schreeuwen en te tieren.

Maagd

Liefde: Vlagen van onzekerheid maken je jaloers en achterdochtig. Hier heb je geen enkele reden toe, je partner is nog steeds enorm gek op jou. Alleen soms wat minder op je kritiek.

Financiën: Je inkomsten en uitgaven zijn netjes met elkaar in evenwicht en de komende tijd zal je salaris er dankzij overwerk of extra opdrachten er zelfs iets op vooruit gaan.

Werk: Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan maar je moet deze wel zelf herkennen én aanpakken. De kans is groot dat een kans aan je neus voorbij gaat dus blijf goed om je heen kijken.

Persoonlijk: Op het persoonlijke vlak is goed nieuws te verwachten. Ook als je de afgelopen tijd lichamelijk niet helemaal fit was, zit je nu alweer een stuk beter in je vel.

Weegschaal

Liefde: Je realiseert je steeds meer dat de perfecte partner niet bestaat. Gelukkig maar, anders zou je zelf ook perfect moeten zijn. Juist jullie imperfecties maakt dat jullie elkaar spannend en interessant blijven vinden.

Financiën: Hoewel je een aantrekkelijk voorstel kunt verwachten is het pas écht lucratief als je werkelijk weet waar je mee bezig bent. Helaas is dit nu nog niet het geval. Misschien kun je een spoedcursus volgen?

Werk: Als je graag een stapje hoger wilt klimmen of wilt opvallen tussen de concurrentie zul je iets moeten doen waardoor je jezelf meer in de kijker speelt. Je wordt pas gezien als je jezelf láát zien.

Persoonlijk: Dromen is fijn, maar het brengt je niet dichter bij je doelen, hiervoor zul je actie moeten ondernemen. Laat het nu juist een perfecte tijd daarvoor zijn!

Schorpioen

Liefde: Even wat afstand van elkaar nemen kan de relatie absoluut goed doen. Juist als je even niet dicht bij elkaar in de buurt bent ga je anders over bepaalde dingen nadenken dan wanneer je voortdurend op elkaars lip zit.

Financiën: Telkens als je denkt dat je geld kunt overhouden krijg je weer een nieuwe rekening binnen. Geen paniek, het komt in orde. Mits je niet bij de pakken neer gaat zitten.

Werk: Er is niets zo fijn om aan het einde van een werkdag de deur achter je dicht te trekken. Mits je je werk ook echt daar laat en niet mee naar huis neemt. Anders is je werkdag nog niet om.

Persoonlijk: Niemand kan altijd alleen maar hooi op zijn vork blijven scheppen. Op een gegeven moment is de vork overvol en topzwaar. Zo is het ook met je hoofd. Hoogste tijd om een aantal dingen los te laten!

Boogschutter

Liefde: Jullie zijn allebei van mening dat jullie de komende tijd meer tijd en energie in de relatie dienen te steken. Een goed idee, want liefde is een werkwoord. Jullie zijn de enige die het daadwerkelijk leuk kunnen maken én houden.

Financiën: Probeer een tegenvaller te zien als uitdaging en je krijgt vanzelf zin om je tanden erin te zetten en het op te lossen.

Werk: Hoewel je blij bent met wat je doet realiseer je je wel dat je flink hard moet werken om je doelen te bereiken. Dankzij je enthousiasme en toewijding lukt het je om deze week weer een stap verder te komen.

Persoonlijk: Kies op het persoonlijke vlak voor puur in plaats van perfectie. Niet alles is te plannen en al helemaal niet te controleren. Schud jezelf los en go with the flow.

Steenbok

Liefde: Er is sprake van een afstand tussen jou en je geliefde. Dit kan figuurlijk zijn, maar het kan ook betekenen dat jullie letterlijk even van elkaar zijn gescheiden. In beide gevallen is het niet gemakkelijk om mee om te gaan.

Financiën: Op dit moment hecht je meer waarde aan geld dan aan werk waar je echt plezier in hebt. Dit houd je best nog even vol maar op de lange termijn word je er niet gelukkig van.

Werk: Je begint je wegens het gebrek aan nieuwe uitdagingen steeds meer te vervelen op je werk. Eigenlijk zou je best eens iets heel anders willen doen. Binnen nu en enkele weken doet zich zomaar een interessante mogelijkheid voor.

Persoonlijk: Een persoon of situatie die je veel energie kost kan je nu werkelijk ziek maken. Vermijd negativiteit en richt je op dingen waar je blij van wordt.

Waterman

Liefde: Jij en je partner willen qua prestaties niet voor elkaar onder doen of willen allebei graag het laatste woord hebben. Hoewel deze modus jullie seksleven een boost kan geven is een beetje meer rust in huis ook niet verkeerd.

Financiën: Blijf ondanks dat het beter gaat op financieel gebied netjes budgetteren. Prikkel jezelf door bepaalde niet noodzakelijke aankopen uit te stellen tot een later moment. Dan heb je wat meer financiële armslag én iets leuks om naar uit te kijken.

Werk: Zonder dat je het merkt gaat iemand de concurrentiestrijd met je aan. Iemand op de werkvloer kijkt tegen je op en probeert je werk te overtreffen. Nou ja. Als hij of zij daar gelukkig van wordt…

Persoonlijk: In je enthousiasme let je even niet goed op of ga je net over je grens heen waardoor een ongelukje of blessure op de loer ligt. Door hier alert op te blijven kun je dit voorkomen.

Vissen

Liefde: Verwijten over en weer vliegen over tafel. Is er echt iets aan de hand of is het vooral wat irritatie die jullie op elkaar afreageren? Ga in het laatste geval gewoon even iets voor jezelf doen, over een uur kijk je er weer heel anders tegenaan.

Financiën: Investeren is nu niet de manier om mettertijd een passief inkomen op te bouwen. Je bereikt nu meer met ouderwets sparen, ook al is de rente om te huilen.

Werk: Het is goed dat je geen negen tot vijf mentaliteit hebt, maar jezelf overwerken is het andere uiterste. Je kunt ook best productief zijn zonder jezelf finaal uit te hollen. Balans, lieve Vissen!

Persoonlijk: Als je op het persoonlijke vlak een lastige periode achter de rug hebt, is dit het moment dat je je weer lekkerder in je vel gaat voelen. Geef het de tijd en geniet van de vooruitgang die je ervaart.