Yvonne Coldeweijer krijgt lachende emoji’s van BN’ers: ’Tot ze zelf aan de beurt zijn’

Nog nooit in mijn leven heb ik zo’n vreemd fenomeen meegemaakt als de reactie op ‘juice’. Vol afschuw spreken mensen zich uit over de manier waarop ik werk; moeiteloos infiltreer ik in de privélevens van de BN’ers. Waar het voor mensen klinkt als ordinair roddelen, is het voor mij een primaire behoefte aan waarheidsvinding. Ik heb een afkeer van leugens en schijnheiligheid en een tikkie extreme drang om de waarheid aan het licht te krijgen. Een Messias-complex wordt mij ook wel verweten. Kritiek die ik met liefde incasseer. In mijn verhaal ben ik liever de Messias dan de Judas; de BN’er die gevoed wordt door zijn beroemdheid en narcistische kwalen, thuis zijn vrouw een verraderlijke kus geeft, op weg naar de volgende minnares.

Ik heb respect voor mensen die zich afzijdig houden en niks te maken willen hebben met juice. Maar dan heb ik het niet over de grote groep mensen die zich alsmaar uitspreekt over hoe misselijk ze van me worden, maar tevens de versgeperste juice gulzig opslurpt. Het is raar maar waar; steekproefsgewijs klik ik weleens op de accounts die haat-comments schrijven. Ze volgen me allemaal. Vroeger tot mijn grote verbazing, inmiddels tot mijn grote genoegen. Wat een innerlijk conflict, een prachtige cognitieve dissonantie zal men moeten ervaren om mij te volgen. Genieten van de juice, maar tegelijkertijd zich schuldig voelen. "Walgelijk, die Yvonne!" Maar wel snel even kijken wat ze vandaag weer heeft gepost.

Waarom zou je iets volgen wat je als toxisch ervaart? En hier komen we tot de kern. Je hebt namelijk geen keus. Je telt niet mee als je niet op je werk kunt meepraten over Rob Kemps, die er met zijn achtergronddanseres vandoor is. Ik bevredig niet alleen mijn primaire behoefte naar de waarheid, maar ook jouw primaire behoefte om erbij te horen. En je wilt het ontkennen, want zo ben jij niet. Maar eigenlijk is het wel een beetje waar. Vervelend, hè? Wil je deze column inmiddels al doormidden scheuren?

Er zijn zelfs journalisten die geregeld kritische columns schrijven over mij in serieuze kranten zoals het AD, het NRC en het Parool. In talkshows gaat het wekelijks over mijn juice. Zelfs Mark Rutte is naar een reactie gevraagd na de rechtszaak met de ‘gecremeerde kroket’. Journalisten en hoogleraren worden ingehuurd om te spreken over het imperium dat ik heb gecreëerd. En ook BN’ers sturen me lachende emoji’s. Tot ze zelf aan de beurt zijn en vervolgens in interviews hun afkeer luidkeels uiten. Ik hoor en zie overal kritiek, maar voel me aanbeden.

Maar er is nog een helft van de samenleving, die ‘juice’ erkent als guilty pleasure. Mensen die de schaduwkant van zichzelf hebben omarmd en zich eraan overgeven hoe menselijk het is om alles te willen weten van wat de buurman allemaal uitspookt. Als ik deze mensen tegenkom op straat, valt me altijd op hoe zelfverzekerd ze zijn. Hoe de oogjes beginnen te twinkelen als ze me vertellen hoe ze genieten van hun dagelijkse juice-momentje. Hoe ze weglopen en nog even omdraaien: "Pak ze, hè, die gekke Rachel!"

Dus hoe je het ook wendt of keert, je kunt eigenlijk niet zonder de juice. Dus, geef je eraan over en geniet!

