Jorien: Soms schrik ik van die aantallen

Ⓒ Beeld: Mariël Kolmschot/Visagie: Nicolette Brøndsted

Een topfunctie bekleden en een gezin runnen, Eke, Monique en Jorien doen het al jaren. Zij doen uit de doeken hoe zij een werkweek van minstens 50 uur combineren met het moederschap. Jorien Wijker (54) is eigenaar van kledingmerk Summum Woman. Ze is getrouwd en heeft drie zoons (25, 22 en 16). We spraken haar voordat het coronavirus uitbrak in Nederland.