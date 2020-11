Een hotdog-rol... Amazing!

Ⓒ Foto: Carrera Culinair

Ik ben blijkbaar de enige persoon die niet warmloopt voor een weekendje New York. Doe mij de omgeving van Boston maar: Ik plukte er cranberries in de herfst. De kleuren van de bomen waren waanzinnig en ik at heerlijke kreeft in een fastfoodrestaurant. Een droomreis!