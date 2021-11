Hoe zit het nu echt met de HPV-vaccinatie?

Wat is een HPV-vaccinatie?

HPV is de afkorting van humaan papillomavirus. Het HPV-virus is seksueel overdraagbaar en kan abnormale celgroei van huid, slijmvlies en genitale wratten veroorzaken. Ter Harmsel: „Er zijn veel verschillende HPV-virussen, maar typen 16 en 18 zijn de meest voorkomende en gevaarlijke virussen. Op termijn kunnen vrouwen hierdoor baarmoederhalskanker krijgen, maar er kan ook anus-, keel- of mondkanker ontstaan. Mannen kunnen er peniskanker van krijgen, al is dit heel zeldzaam. In Nederland word je gevaccineerd tegen typen 16 en 18. Met de vaccinatie heb je geen garantie dat je nooit baarmoederhalskanker zult krijgen, maar je bent er wel een stuk beter tegen beschermd.”

Waarom een HPV-vaccinatie?

Het HPV-virus komt ontzettend veel voor. Zo’n 80 tot 90 procent van de mensen wordt eens in hun leven besmet. Toch is dat niet meteen reden om je zorgen te maken. Vaak merk je niets van de infectie en ruimt je immuunsysteem het zelf op. Bij ongeveer 20 procent van de vrouwen blijft het echter zitten, waardoor baarmoederhalskanker kan ontstaan.

Ter Harmsel: „In Nederland krijgen ruim 1000 vrouwen en 300 mannen per jaar kanker door HPV. Hiervan overlijden ieder jaar zo’n 450 vrouwen en 150 mannen. Elk jaar zijn er 5500 vrouwen die een behandeling moeten ondergaan voor een voorstadium van baarmoederhalskanker.”

„Stel dat baarmoederhalskanker zo’n 795 keer zou voorkomen in Nederland, dan kun je het met een HPV-vaccinatie zo’n 679 keer voorkomen. Je redt daarmee niet alleen levens, maar het scheelt ook heel veel ellende. Door een HPV-besmetting hebben namelijk ook ongeveer 40.000 Nederlanders per jaar last van genitale wratten. Hiervan zou je 90 procent kunnen voorkomen met het HPV-vaccin.”

Zorgt een HPV-vaccinatie voor bijwerkingen?

Slechts 60 procent van de meiden tussen de 12 en 13 jaar oud halen het HPV-vaccin. Dit komt grotendeels doordat er veel vooroordelen en misverstanden leven. „Toen het vaccin net op de markt kwam, gingen er allerlei onzinverhalen rond. Vrouwen zouden verlammingsverschijnselen krijgen of onvruchtbaar raken. Hier blijkt echt niks van waar te zijn. Het is een heel veilig vaccin en er zijn geen voorbeelden naar voren gekomen, waarbij bijwerkingen te zien zijn. Er is jarenlang uitvoerig onderzoek gedaan en de ’grootste bijwerking’ is dat meisjes vlak na de vaccinatie flauwvallen. Dit ligt niet aan het vaccin, maar aan de angst voor naalden.”

„Om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen, gaan ze het vaccin volgend jaar aanbieden aan meisjes en jongens vanaf 9 jaar oud. Voorheen werd het enkel aan meisjes vanaf 12 jaar oud aangeboden. De kans dat jongens kanker ontwikkelen door HPV is gering. Maar wanneer 40 procent van de jongens gevaccineerd is, beschermd het meisjes wel voor 18 procent meer”, aldus Ter Harmsel.

Kan een HPV-vaccinatie ook nadat je seksueel actief bent?

Wanneer je als jong meisje geen HPV-vaccinatie hebt gekregen, kun je er volgens Ter Hamsel altijd nog voor kiezen om je te laten vaccineren. „Tot 18 jaar heb je recht op het vaccin, daarna moet je er zelf voor betalen. Als je al seksueel actief bent, kun je nog steeds antistoffen tegen het virus aanmaken. Het heeft dus wel degelijk zin om je te laten vaccineren. Het is wel zo dat een vaccinatie beter werkt als je jonger bent. Wanneer je ouder wordt, gaat het immuunsysteem namelijk steeds minder goed werken. Daarom zie je ook dat het coronavaccin bij ouderen sneller uitwerkt. Wanneer je er op latere leeftijd voor kiest om jezelf te vaccineren tegen het HPV-virus, heb je drie prikken nodig. Deze zullen rond de 160 euro per stuk kosten.”

„Als je ouder bent, kun je al een keer geïnfecteerd zijn met HPV, maar je kunt nooit besmet zijn met alle HPV-infecties. Het vaccin beschermt je ook tegen de andere typen HPV. Een vaccinatie is dus altijd aan te raden. Wanneer iedereen zich zou laten vaccineren, zullen ziektes als baarmoederhalskanker langzaam uitsterven. Daar is toch iedereen bij gebaad?”

Meer weten over HPV-vaccinatie?

Eerder schreven wij al over het verschil tussen het uitstrijkje en de HPV-zelfafnametest. Ook spraken wij met Susan Oostdam die een podcast heeft gemaakt over haar gevecht tegen baarmoederhalskanker. Hiernaast interviewden wij Anita. Toen bij haar baarmoederhalskanker werd ontdekt, moest haar baarmoeder eruit. Het heeft een streep door haar kinderwens gezet.