’Van zonnige slippers tot spf: zo ben je klaar voor de lente!’

Sterren

Dit forse bedrag besteedt Bradley Cooper maandelijks aan zijn uiterlijk

Hij geldt als een van de knapste sterren van Hollywood. Vrouwen vallen bij bosjes voor zijn innemende lach en zijn gespierde lichaam. De A Star is Born-ster is zich goed bewust van de waarde van zijn looks en investeert daar dan ook flink in, weet Bild te melden.