Daghoroscoop 5 augustus - Kreeft: Houd jezelf niet voor de gek!

VANDAAG JARIG

Met jouw liefdesplaneet, Uranus in jouw carrièrehuis zit het erin dat een groot deel van jouw sociale leven gerelateerd is aan jouw collega’s en werkomgeving. Dat is al een paar jaar zo, en dit jaar zeker. Er kunnen hier ook relaties ontstaan, al zullen die meer verstandelijk dan gepassioneerd zijn.

ZONDAG JARIG

Als jouw liefdesplaneet met je meereist wijst dat dikwijls in de richting van een huwelijk al zal dat eerder volgend jaar plaatsvinden dan nog dit jaar. Dit jaar wijst meer in de richting van een romance, maar wie weet, is dat de voorbode van de ideale partner. Echter: de ontwikkeling kan lang duren.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Iemand kan proberen je uit de tent te lokken. Wacht niet te lang met diegene te corrigeren. Neem het heft in handen vóór omstandigheden jou daar toe dwingen. Wees voorzichtig met alcohol en zit niet te lang achtereen in de zon.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Bedrijf een teamsport als jij een uitlaat nodig hebt voor spanning. Gun elkaar meer ruimte als een relatie wankelt. Jouw normale manier om problemen aan te pakken kan nu niet werken. Focus op hetgeen je hebt, niet op wat jij wil hebben.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Ga er niet van uit dat problemen zichzelf oplossen. Met een intrigerend aanbod zou je jouw voordeel kunnen doen. Praat weer eens met familie; hun kennis van jouw jeugd kan je tot een belangrijk besluit brengen.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Begin niet aan een relatie vanuit de gedachte dat iemand hebben beter is dan niemand. Houd jezelf niet voor de gek. Je komt meer over jezelf te weten door jouw gedrag te analyseren. Praat eens met een broer of zus over je jeugd.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Hoewel dit niet echt een sociaal weekend hoeft te zijn zul jij je best vermaken. Misschien organiseer je zelf een spontaan feestje of etentje. Vraag het rechtstreeks als je bij een klusje een huisgenoot of partner nodig hebt.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Jouw leven wordt afwisselender en interessanter als er meer deuren voor je open gaan. Je zult keuzes moeten maken die lang niet gemakkelijk zullen zijn. Er kan jou iets ter ore komen dat jouw denkwereld terdege zal beïnvloeden.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Laad de batterij op tijdens dit hopelijk ontspannen weekend. Probeer niet steeds aan een financieel probleem te denken waaraan nu toch niets te veranderen is. Zorg voor voldoende slaap en gun de geest een adempauze.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Het kan een levendig weekend worden, je hebt zin om er op uit te gaan met jouw partner of vrienden. Organiseer een reünie met mensen die je lang niet hebt gezien. Je zult er versteld van staan hoezeer anderen jou veranderd vinden.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Jouw geest wil geprikkeld worden; bezoek een beurs of expositie. Nieuws kan je noodzaken jouw huidige omstandigheden te veranderen. Papieren kunnen verkeerd zijn opgeborgen. Omring je met positieve mensen.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Door een samenloop van omstandigheden kun je in een vreemde situatie verzeild raken. Jij kunt ineens buitenspel staan of iemand probeert je een financiële poot uit te draaien. Ga niet af op informatie die niet op feiten berust.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Je moet op jouw hoede zijn voor impulsief gedrag. Haastige spoed kan onverwachte consequenties hebben voor de toekomst. Naarmate jij onzeker bent zul je bozer worden. Oefen zelfdiscipline en tel tot 10 voor je iets zegt.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Je bent meer geïnspireerd dan anders en kunt oplossingen bedenken voor slepende kwesties. Bewaar wat mentale energie; je zult het nodig hebben. Probeer niet wakker te liggen van zaken die jij nu toch niet kunt regelen.

