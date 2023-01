Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy ’Echt flink innemen op een feestje komt vrijwel nooit meer voor’

„Mijn glas witte wijn wordt steeds weer bijgevuld. Waren het nou drie glazen als we aanmeren voor het diner? Het bleef nog lang gezellig...”

Wij houden van gezelligheid en ja, dan wordt er weleens een flesje ontkurkt. Drie redacteuren hielden 14 dagen een drankdagboek bij. Zijn we officieel alcoholist of valt het mee? Hier online kun je het drankdagboek van collega Marijke Lemmers lezen. In de nieuwste VROUW Glossy Opgebiecht Winterspecial die nu in de winkels ligt, lees je ook het drankdagboek van collega’s Marion Lansman en Mariëlle Vermeer. Marijke (63) is eindredacteur, getrouwd en heeft twee uitwonende kinderen.