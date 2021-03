Moeten winkeliers hun deuren kunnen openen om te laten zien dat winkelen veilig kan?

In de persconferentie van 23 februari werd aangekondigd dat vanaf 3 maart winkelen op afspraak mogelijk is. Winkeliers moeten daarbij de basismaatregelen in acht nemen en er mogen niet meer dan twee klanten per verdieping aanwezig zijn. Deze versoepelingen lijken in Klazienaveen niet voldoende. Harrie van der Velde, voorzitter van winkeliersvereniging Klazienaveen Centrum, vertelt aan RTL Nieuws dat het water hen aan de lippen staat. „We kunnen niet meer anders.” Van der Velde geeft duidelijk aan dat het niet de bedoeling is dat mensen van buiten Klazienaveen naar het dorp gaan. „We willen niet dat het hier een Vondelpark gaat worden.” De winkeliers willen laten zien dat winkelen wel veilig kan.

Ingrijpen

Volgens RTV Drenthe begrijpt branchevereniging INretail de actie van deze ondernemers, maar ze geven wel aan het niet te willen promoten. INretail: „Dit krijg je als je met beleid er niet voor zorgt dat winkelbedrijven uit de voeten kunnen.” De branchevereniging is nu bezig om heropening van de winkels af te dwingen via de rechter. Eric van Oosterhout, de burgemeester van Emmen (Klazienaveen valt onder gemeente Emmen) geeft aan dat hij geen andere keuze heeft dan op te treden tegen de winkeliers. „Als ze opengaan, dan komen we in de loop van de dag langs om te handhaven. Vanuit de landelijke regelgeving bekeken moeten we wel.”

Ondertussen heeft de gemeente laten weten dat de winkeliers hun deuren moeten sluiten. Als ze dat niet doen, wordt er gehandhaafd. Winkeliers riskeren dan een boete van 4000 euro. In RTL Nieuws laat van der Velde weten dat hij had gehoopt dat ze meer tijd zouden krijgen. Ondanks dat luisteren de winkeliers wel. Van der Velde: „Ons punt is gemaakt. Ik ben trots wat we teweeg hebben gebracht als klein dorpje Klazienaveen.”

Praat mee

