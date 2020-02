Werk en gezin combineren: ruzie hoort erbij

1. Goede ouders zijn goede managers

De skills van goede ouders lijken op de skills van goede managers. Ze luisteren met hun hart, reageren sensitief en responsief op signalen van de werkvloer en doen dat ook aan het thuisfront. Ze gaan niet in discussie over wat de ander fout doet, zijn niet zozeer bezig met regels en controle, maar bepalen de missie, de richting en het doel. Het maakt daarbij niet uit of het op hun eigen manier gaat, als het maar op de beste manier gebeurt.

Tip: Maak een mindmap met hoe je ideale situatie eruit zou zien. Wat zou je anders doen en wat zou daarvan het effect zijn?

2. Ruzie hoort erbij

Kinderen moeten thuis leren ruziemaken. Hoe meer jij ingrijpt, des te vaker ze elkaar in de haren vliegen. Dat komt omdat jouw oplossing vaak voor één van je kinderen oneerlijk is, wat voor hem of haar weer een reden is om het even later de ander betaald te zetten. Laat kinderen daarom het eerst zelf ‘uitvechten’. Het zal je verbazen wat dat oplevert. Is je geduld op of doen ze elkaar pijn? Grijp dan alsnog in.

Tip: Verwoord neutraal wat je ziet, zonder een dader of een slachtoffer aan te wijzen en kijk of ze weer met elkaar verder kunnen spelen.

3. Het gezin in een burn-out

De onrust slaat toe als het, ondanks alle goede bedoelingen en inspanningen, op het werk niet lukt. Ook kan het je opbreken als je thuis niet het gezellige gezin hebt dat voor ogen had. Voorkom ruzie en conflicten door goed in beeld te brengen wat voor een soort ouders jullie willen zijn.

Tip: Bekijk kritisch wat je allebei van het ouderschap verwacht en welke ambities je in je werk hebt. De oplossing zit niet altijd in minder uren werken. Vraag ook je kind(eren) hoe het anders kan. Zij hebben vaak de beste ideeën en creatieve oplossingen voor het herstel van een gelukkig gevoel in het gezin.

Winnen

Wij mogen 10 exemplaren van het boek ‘WIN-WIN Werk en Gezin’ weggeven. Kans maken? Reageer via onze Facebook-pagina en geef aan waarom jij dit boek wilt winnen. De winnaars maken we bekend via Facebook op 26 februari 2020.