’Hoezo ’mensen die menstrueren’? Dat hele woke gebeuren vind ik ziek’

Menstruerende mensen

Stel je bent geboren als vrouw, maar in transitie tot man. Dan menstrueer je dus mogelijk een tijdje als man. Kan; prima – alles kan immers in 2022. Maar nu er dus een heel kleine kans inzit dat je iemand treft in gesprek, of bereikt met een geschreven tekst, waarin je het hebt over menstruerende vrouwen – en daarmee dus niet inclusief bent – moet het gaan over ’menstruerende mensen’. Vindt de groep Feminists of Maastricht althans.

Biologische tekentafel

Ik eis niet graag iets op, maar als iets ons vrouwen exclusief, zo ergens vanaf we een jaar of 13 zijn, zo ongelooflijk veel hinder en irritatie oplevert, vind ik het op z’n minst een beetje krom dat we er nu ineens een mensenprobleem van maken. De helft van de mensen heeft er namelijk nul, maar dan ook echt NUL last van. Die zijn er op de biologische tekentafel bizar begenadigd afgekomen.

Zieke beweging

Vrouwen menstrueren dus én een handjevol mensen in transitie. Maar nu het hokjesdenken zo ongeveer gelijkstaat aan het martelen van pasgeboren puppy’s, behoren we het te hebben over ’mensen’ die menstrueren. Ik vind het ronduit gestoord. Een zieke beweging.

Niet wakker

Woke-types menen te strijden voor anderen, maar ze zijn in míjn ogen vooral met zichzelf en een select groepje gelijkdenkenden bezig. Voor hen moet de taal aangepast. Zij vinden het geoorloofd een oorlog te ontketenen, anderen aan de schandpaal te nagelen of te cancellen omwille van hun – en nu komt ie, oh ironie – ’ruimdenkendheid’. Ze zijn zo inclusief dat ze niet doorhebben dat ze het gros van de mensen wegschrijven als ’niet wakker’.

In de aanval

De ander is transfoob, racistisch en narrow minded. Dat wordt gecommuniceerd met een felheid waar je misselijk van wordt. Ik ben al een paar keer zelf in een discussie op social media verzeild geraakt, waar ik ook maar weer heel snel van ben weggerend.

Er valt niet mee te praten, merkte ik. Er is maar één denkwijze correct en dat is die van hen. Ga je er tegenin, dan mobiliseren ze zich en gaan ze in de aanval. Alleen als je deugt, tel je mee, is mijn ervaring.

Geen problemen mee

Zoals ik mijn schouders al een paar keer heb opgehaald, her en der wat lui heb geblokkeerd en over ben gegaan tot de (belangrijkere) orde van de dag, vinden steeds meer mensen het wel gesneden koek met die doorgeslagen deugers.

Maar dat ’laat ze maar lullen’, leidt er wel toe dat ze steeds minder tegenspraak krijgen. Mensen hebben óf geen zin in compleet ontspoorde gesprekken of ze zitten er niet op te wachten gecanceld te worden, want ook dáár heeft deze groep geen enkel probleem mee.

Knettergiftig

Verbindend wel hè? Nee, absoluut niet inderdaad. Af willen van hokjesdenken, maar ondertussen het overgrote deel van de samenleving in een hokje plaatsen waar je niets mee te maken wil hebben. Het hokje waar mensen in gestopt worden die weigeren jouw mening over te nemen, omdat ze ook zoiets als een werkend brein hebben.

Woke vind ik gewoon vaak knettergiftig en lang zo goed voor anderen niet als ze zelf denken te zijn. Maar wie zegt het ze? En zal het dan landen?