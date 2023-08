Simpel en spannend! Spaghetti met courgette, rozijnen en pistache

Zin in veel groente en verrassende smaken? Maak deze spaghetti met courgette, rozijnen en pistache uit het kookboek Welmoeds wilde keuken.

Ingrediënten (voor 4 personen)

4 el biologische gele rozijnen

5 el wittewijnazijn ~ 100 ml witte wijn

5 el olijfolie

1½ courgette (geel en/of groen), in linten

4 tenen knoflook, fijngesneden

zout en peper

350 g spaghetti

15 g munt (alleen de blaadjes), fijngesneden

1 tl chilivlokken

75 g pistachenoten, fijngehakt

30 g Parmezaanse kaas, geraspt

Bereidingswijze

Doe de rozijnen, 3 eetlepels azijn en de wijn in een steelpan en breng aan de kook. Verlaag het vuur zodra het kookt en kook tot de rozijnen rond en volgezogen zijn. Zet opzij. Verhit de olie in een koekenpan op hoog vuur. Voeg de courgette toe en bak een paar minuten, tot de courgette goudbruin is. Voeg de rozijnen, de knoflook en de resterende azijn toe en roer goed. Breng op smaak met zout en peper. Breng ruim water met zout aan de kook. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Giet af en bewaar daarbij een kopje pastawater. Voeg de pasta met de munt, chilivlokken en de pistachenoten toe aan de saus. Roer tot alles goed gemengd is. Voeg eventueel pastawater toe om de saus losser te maken. Voeg de helft van de kaas toe en roer weer goed. Schep de pasta op (liefst warme) borden, bestrooi met de resterende kaas en serveer direct.

