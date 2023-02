DE VRAAG

Ik val maar meteen met de deur in huis. Ik, vrouw van vierendertig, ben zo eenzaam. Iedereen om mij heen heeft een relatie of een jong gezin en ik heb alleen mijn werk en mijn katten. Als ik ’s avonds thuiskom in een koud huis heb ik niemand om mee te praten. Vroeger belde ik dan met een van mijn vriendinnen om even bij te kletsen, maar sinds zij allemaal samenwonen doe ik dat niet meer.

Als ik maandags op mijn werk kom heeft iedereen het over wat zij hebben gedaan in het weekend en ik kom niet verder dan dat ik heb liggen Netflixen en dat ik mijn katten heb geaaid. Een paar maanden geleden heb ik me aangemeld op een sportschool. Niet om te gaan sporten, maar omdat ik hoopte dat ik daar wat mensen zou leren kennen maar na drie, vier keer te zijn gegaan werd ik geconfronteerd met het feit dat er maar weinig vrouwen alleen naar de sportschool gaan zoals ik.

Heel soms word ik uitgenodigd door vrienden om te komen eten maar ik voel me altijd het vijfde wiel aan de wagen. Nu de dagen wat langer worden vrees ik de dag dat het warm genoeg is om op een terras te gaan zitten. Dan fiets ik voorbij al die overvolle terrasjes en elke keer hoop ik zo dat iemand mijn naam roept en vraagt om aan te schuiven, maar dat gebeurt nooit. Nu ik dit schrijf lopen de tranen over mijn wangen.

Alleen zijn vind ik niet erg. Eenzaam zijn wel. Weet jij misschien een manier om mezelf minder eenzaam te voelen? Groetjes, Esther.

HET ANTWOORD

Lieve Esther. Mijn hart brak. Ik bewonder je moed dat je jouw eenzaamheid durft te benoemen, omdat ik weet dat er heel veel mensen zich net zo voelen zoals jij. Tegenwoordig lijkt het alsof iedereen een enorm druk sociaal leven heeft, maar de waarheid is dat er maar weinig mensen zijn die dat durven te benoemen. Op eenzaamheid, of je eenzaam voelen, zit een taboe. Niemand wil tenslotte zielig gevonden worden.

Neem iemand in vertrouwen in je naaste omgeving. Nodig een vriendin, of een aantal vriendinnen, uit en leg haar/hun uit dat je niet zielig gevonden wil worden, maar dat je gewoon je hart wilt luchten. Eenzaamheid sluipt langzaam in je. Eerst heb je een moment dat je denkt dat je eigenlijk best wel iets zou willen ondernemen met een ander om vervolgens te horen te krijgen dat die ander niet kan. Voor je het weet durf je geen actie meer te ondernemen, omdat je het gevoel bekroop dat je al te vaak bent afgewezen.

Ooit had ik een vriendin die in precies dezelfde situatie als jij zat en zij nam mij in vertrouwen. Pas toen realiseerde ik mij dat ik er altijd van uit was gegaan dat zij wat afstand van mij had genomen omdat ik haar al een paar keer had laten weten dat ik die dag al iets anders gepland had staan. Ik ging ervan uit dat ze andere mensen had leren kennen waar ze mee omging. Nooit had ik het vermoeden dat zij in een soort van vicieuze cirkel terecht was gekomen waardoor ze niet alleen geen contact meer met mij durfde op te nemen, maar ook dat ze het echt moeilijk vond om nieuwe mensen te leren kennen. Uit angst weer afgewezen te gaan worden. Uiteindelijk was ik opgelucht dat ze mij in vertrouwen had genomen.

Natuurlijk zou ik je ook kunnen adviseren op een cursus te gaan doen. Of om je aan te melden als vrijwilliger. Er zijn genoeg dingen te verzinnen waar sociale interactie plaats gaat vinden die uiteindelijk zouden kunnen gaan leiden tot een vriendschap. Maar uiteindelijk ga jij daarna wel weer alleen naar huis.

Zelf ben ik lid van een platform dat NextDoor heet. Wekelijks zie ik daar oproepjes voorbijkomen van mensen uit mijn buurt die er net zijn komen wonen of die iemand zoeken om samen iets mee te gaan doen. Dat lijkt mij een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen en dat zou een extra duwtje in je rug voor je kunnen zijn. Vooralsnog raad ik je vanuit de grond van mijn hart aan om jouw eenzaamheid te benoemen bij degenen die jij vertrouwt. Waarschijnlijk zullen ze zich de komende tijd enorm over je gaan ontfermen. Accepteer dat. Make new friends- but keep the old... Heel veel liefs! Miriam

(P.S. De laatste keer dat ik die eenzame vriendin van mij sprak en voorstelde om samen iets te gaan doen antwoordde ze mij: Sorry. Dat is mijn enige vrije avond die week. Zullen we voor de week daarop afspreken??)

Liefs, Miriam

