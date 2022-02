Daghoroscoop 9 februari - Blijf jezelf verrassen, Steenbok

VANDAAG JARIG

Het is geen goed idee om van een oudere van wie je veel houdt, alle verantwoordelijkheden en problemen over te nemen. Goed bedoeld, maar je ontneemt diegene te veel persoonlijke vrijheid. Als je wilt verbouwen of je huis energieneutraal wilt maken, wordt dat een proces met lange adem.

RAM

Door kleine hindernissen weg te nemen kun je bewijzen dat je goed bent in het oplossen van problemen. Enige nervositeit zal voorafgaan aan het nemen van een besluit dat invloed heeft op jouw carrière; neem er vooral de tijd voor.

STIER

Iemand met flair en ambitie kan jou een goed zakelijk voorstel doen en je zult er niet lang over hoeven na te denken. Je kunt een kans krijgen waar je al lang naar uitkijkt. Maak een goed uitgewerkt plan als je je zaken wilt uitbreiden.

TWEELINGEN

Probeer financieel meer discipline op te brengen door minder uit te gaan en gasten thuis te ontvangen en niet buitenshuis te entertainen. Pas op voor een medewerker die er een gewoonte van maakt jou met zijn/haar taken op te zadelen.

KREEFT

Denk na over dingen die gebeuren, over de concurrentie en verhulde jaloezie. Niets is zoals het lijkt en wat anderen beloven zullen ze waarschijnlijk niet doen. Straal rust uit, want de messen worden gescherpt. Mijd mensen die jou ergeren.

LEEUW

Een zakelijk voorstel ziet er goed uit, maar verdiep je in de details voor je toehapt. Controleer vooral het bevoorradings- en afleversysteem. Wend je tot vrienden als je emotioneel met iets zit. Fouten bij de bank kunnen plannen frustreren.

MAAGD

Terwijl je het toch al druk hebt, kunnen allerlei mensen ook nog een beroep op jou doen. Probeer niet aan elk verzoek te voldoen, maar help wel een vriend(in) die plotseling op straat staat of zijn/haar baan kwijt is.

WEEGSCHAAL

Onderdrukte angst kan bepalen hoe je op pressie reageert. Ervaringen kunnen onrealistische verwachtingen oproepen. Stel je niet te negatief op. Een nieuwe partner kan jouw kwaliteiten aanvullen en helpen te moderniseren.

SCHORPIOEN

Relaties kunnen gespannen raken door jaloezie. Het kan aan jou liggen als je partner onverklaarbaar gedrag vertoont. Financiële onderhandelingen verlopen echter goed. Een geschikt moment om een lening af te sluiten.

BOOGSCHUTTER

Bezorgdheid over een naderende deadline kan toenemen. Buig niet in het stof als je uitstel moet vragen; herzie je tijdschema. Voorkom dat geld een bron van spanning wordt. Praat met veel mensen als je een team wilt vormen.

STEENBOK

Probeer vanochtend zoveel mogelijk taken af te ronden en bereid je voor op de dingen die gaan komen. Het heeft pas later op de dag zin om met een nieuw project te beginnen. Blijf jezelf verrassen; maak je leven zo plezierig mogelijk.

WATERMAN

Je kunt voor een belangrijke keuze worden gesteld tussen eigen welzijn en je plichtsbesef. Om privacy, geheimhouding een vertrouwen draait het vandaag. Een goede strategie is van belang om je bezittingen veilig te stellen.

VISSEN

Neem vrij als de inspanning die je je getroost ondergewaardeerd wordt. Verfraai je woonomgeving; dat stemt jou vrolijk. Na de lunch verbetert de sfeer. Maak er een leuke en gezellige avond van met je geliefde of goede vrienden.

