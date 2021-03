Hashtag #k*tkaag: respectloos en platvloers

Platvloers

Wat een heerlijk zonnig weekend was het, hè mensen? En zo’n goede sfeer ook; hashtag #kutkaag was – heel gezellig – trending. Waar men die klaar is met Rutte nog kiest voor de iets charmantere hashtag #klaarmetRutte, wordt er bij vrouwelijke politici meteen het geslachtsdeel in een redelijk platvloerse uitvoering bijgehaald: #kutkaag. Opdat we niet vergeten dat we niet alleen de persoon, maar óók het feit dat ze vrouw is laten meewegen in het oordeel. Maar waarom?

Achter de kinderwagen

Ik ben niet zo heel erg feministisch. Ik ben van mening dat de best beschikbare de functie moet uitvoeren en wat diegene in de broek heeft zitten, interesseert me niet zoveel. Natuurlijk vind ik het fijn mezelf een beetje afgespiegeld te zien in het landelijke bestuur. Maar als de vrouwen liever achter de kinderwagen lopen, snap ik ook wel dat de spoeling dun blijft en dat we dus weer een termijn tegen een grijs maatpak aan moeten kijken.

Glazen plafond

Ik wil er gewoon niet aan, dat je als vrouw minder kunt bereiken dan als man. Het glazen plafond is prima kapot te slaan, alleen niet als je er tussen je 30ste en 40ste ’even tussenuit gaat’, omdat je voor de kinderen wil zorgen. Meteen na je studie al gaan parttimen helpt óók niet mee, natuurlijk. Wie de top wil bereiken moet er vol voor gaan. Er zijn inmiddels heel veel vrouwen die bewijzen dat het kan. Alleen is hun aantal nog (lang) niet gelijk aan mannen, true. De meeste vrouwen gaan tóch zorgen. O en de carrière van hun man ’mede mogelijk maken’ – zó dom.

Eigen keuzes

Een vrouwelijke premier, ik zou het wel zien zitten – dat hoeft niet Sigrid Kaag te zijn; er zijn meer vrouwelijke lijsttrekkers. Als inspirerend voorbeeld voor alle (jonge) vrouwen in Nederland dat het kan, hetzelfde doen en bereiken als een man. Want dat kan gewoon hè? Echt niets houdt je tegen, hooguit je eigen keuzes. Zolang vrouwen aan de top in de minderheid blijven, zal die uitzonderingspositie een onderwerp van gesprek blijven en hashtags als #kutkaag in stand houden.

Smerige drek

Het zou lekker zijn, als we er niet meer over hoeven te praten wat voor geslacht degene die het land bestuurt heeft. Dat de gelijkheid er gewoon is. Dan zouden we het alleen nog maar over de inhoud kunnen hebben. En hoe fijn zou het zijn als dát dan ook nog eens op een fatsoenlijke manier gebeurt? De drek op social media is oneindig en zo smerig; het respect voor elkaars mening is bij velen volledig verdwenen, van links naar rechts en rechts naar links.

Toetsenbordbagger

We hebben nog een paar weken tot de verkiezingen. Is het geen puik plan te proberen die tijd zonder vrouwonvriendelijke hashtags door te komen? Gewoon als leuke, uitdagende challenge? De aanhoudende seksistische toetsenbordbagger moedigt jonge vrouwen, die nog maar net mogen stemmen, niet aan over een tijdje de touwtjes mede in handen te nemen. Zo blijft die ongelijkheid nog heel lang in stand, iets wat niemand zou moeten willen.