Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Leanne is verslaafd aan seksspeeltjes kopen: ’Ik wil alles uitproberen’

Kopieer naar clipboard

„Ik denk dat ik inmiddels voor een paar duizend euro's aan seksspeeltjes heb liggen.” Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Leanne (31). Waar andere vrouwen een schoenentic hebben of niet ophouden met kleding kopen, krijgt zij maar geen genoeg van seksspeeltjes. ’Ik wil gewoon alles uitproberen!’