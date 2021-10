Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & opinie ’Poke bowl: je flikkert alles in een kom en klaar!’

Door Catherine Keyl Kopieer naar clipboard

„Sommige huizen zien er zo somber uit dat iemand me vroeg ‘of daar een begrafenisondernemer woont?’ Nee, gewoon iemand die trendy is.”

Zonder dat we het in de gaten hebben wordt onze koopzucht gestimuleerd door het creëren van allerlei modes. Vroeger had je alleen mode op het gebied van kleding en schoenen, tegenwoordig zie je het overal...