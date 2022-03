Geef jij weer drie zoenen en onbekenden een hand?

Nu de coronamaatregelen van de baan zijn, wordt de eigen verantwoordelijkheid de rode draad van het langetermijnbeleid tegen corona. Dit wordt waarschijnlijk volgende week gepresenteerd, melden bronnen uit Den Haag aan De Telegraaf.

Beschermen

Om jezelf en anderen te beschermen tegen het virus zul je zelf maatregelen moeten treffen waar we allemaal wel bekend mee zijn. Denk aan: ventileren als je veel mensen op bezoek hebt, mondkapjes dragen waar jij acht dat het nodig is en regelmatig je handen ontsmetten.

Bedrijven

Ook van bedrijven wordt verwacht dat zij hun personeel behoeden voor het virus. Bij klachten of ziekte moet de werkgever de werknemer niet verplichten om naar kantoor te komen, iets wat ‘pre-corona’ nog wel eens gebeurde.

Testen

In Den Haag wordt er gekeken of de testfaciliteiten van de GGD afgebouwd kunnen worden. Ook wordt er onderzocht of burgers een coronatest kunnen laten afnemen bij de huisarts. Zo kunnen mensen alsnog hun herstelbewijs ontvangen, met een positieve zelftest kan dit niet.

Verspreiding

Volgens het RIVM wordt corona verspreidt door het inademen van kleine druppeltjes, druppeltjes die in je ogen, je neus of mond komen als bijvoorbeeld een besmettelijk persoon niest of hoest. Ook kan je het virus verspreiden door het aanraken van je neus, mond of ogen met je handen waarop het coronavirus aanwezig is. Door dus iemand te knuffelen, te zoenen of een hand te geven loop je de kans besmet te worden.

Van je familie en vrienden weet je meestal wel dat ze geen corona hebben maar van vreemden weet je dit niet altijd. Het is daarom belangrijk voor je eigen welzijn om te weten wie je kust en knuffelt en wie je een elleboogboks geeft.

Dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Stel je bent op een feestje en iemand stapt met uitgestoken hand op je af: wat doe je dan? Negeer je de hand of steek je toch maar ook je hand uit? Of een kennis die je lang niet gezien hebt en je meteen drie zoenen wil geven? Collega M vertelde dat ze eigenlijk niet wilde zoenen, maar het uit een soort van fatsoen toch maar deed. Liever had ze gezegd: ik houd nog steeds afstand.

Reacties

Cindy is kritisch en vraagt zich af of het kabinet de volksgezondheid over de schutting mag gooien.

Lisa beschermt zichzelf door ramen en deuren te openen.

Elisabeth denkt dat het eerst heel slecht moet gaan voordat mensen hun verantwoordelijkheid nemen.

Praat mee

Wat vind jij? Geef jij iedereen weer een knuffel en kus nu het weer kan? Of bescherm je jezelf liever tegen corona en behoud je de afstand met bekenden en onbekenden? Praat mee via onze Facebookpagina!