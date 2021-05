Iris is 50 geworden: ’Stiekem blij dat ik geen groot feest kan organiseren’

Iris: „Ik vind dat Máxima een sprankelende en oprechte uitstraling heeft.” Ⓒ DENNIS VAN DOORN

Net als Máxima zijn deze vijftig vrouwen geboren in 1971 en tikken ze dit jaar allemaal de mijlpaal van 50 jaar aan. Hoe staan zij in het leven en wat zouden ze tegen onze koningin willen zeggen? Dit keer het verhaal van Iris Lorkeers. Ze is op 18 april 1971 geboren, getrouwd, heeft twee kinderen (14 en 11), werkt bij de gemeente Breda en zingt in haar eigen band IR!S.