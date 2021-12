Mira (48) kiest voor kaal: ’Nog nooit zolang dezelfde haarstijl gehad’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Om me heen hoor ik mensen regelmatig zeggen: ik voel me nog steeds hetzelfde als twintig jaar geleden. Ik denk dan: laat mij maar gewoon achtenveertig zijn. Ik zit nu veel lekkerder in mijn vel. Als jonge meid kon ik mij overal druk om maken. Op die leeftijd streef je heel erg het schoonheidsideaal na. Inmiddels is mijn onzekerheid enorm afgenomen. Ja, ik heb putjes in mijn billen en er hangt inmiddels ook het een en ander, maar dat is prima!”

Heb je een beautygeheim?

„Dingen doen waar je blij van wordt! Dat doe ik op werkgebied, maar ook qua uiterlijk trek in mijn eigen plan. Ik heb er altijd van gehouden om te experimenteren met mijn haar. Lang, kort, piekerig, rood of zwart, ik heb zo ongeveer alle haarstijlen gehad. Al die verschillende stijlen zijn leuk, maar er gaat ook veel tijd in zitten. Daarom gooide ik het ongeveer drie jaar geleden over een andere boeg: ik ging kaal. Tot nu toe heb ik nog nooit zolang dezelfde haarstijl gehad!”

„Er wordt wisselend gereageerd op mijn gladgeschoren hoofd. Mijn moeder vindt het leuker als het gemillimeters is. Ook mijn beste vriendin vindt het maar een raar kapsel. Voorbijgangers op straat reageren meestal heel enthousiast. Zij zouden het zelf niet durven, maar vinden het bij mij ontzettend gaaf. Soms krijg ik ook de vraag of het een vrijwillige keuze is. Er wordt vaak gedacht dat ik kanker heb, maar in mijn dorp weet inmiddels iedereen dat ik gewoon gezond ben. Ze vinden het bij mij passen.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal word ik zo’n 5 tot 10 jaar jonger geschat. Ik hoor vaak dat ik weinig rimpels heb. Overigens zie ik dat zelf anders, maar dat komt waarschijnlijk doordat ik veel kritischer naar mezelf kijk. Mijn vader en moeder hebben een goede huid, dus waarschijnlijk is het erfelijk bepaald.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn gezicht en onderbenen. Ik vind dat ik mooie sprekende ogen heb. Met mijn onderbenen ben ik lang ontevreden geweest. Vroeger vond ik het dunne stokjes, maar inmiddels heb ik door het vele wandelen flinke kuiten gekregen. Dat ziet er toch een stuk leuker uit in een legging of strakke broek!”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn buikje. Ik heb een lange periode zeer intensief getraind, maar mijn buik bleef. Zeker als ik ongesteld word, kan ik het idee hebben dat er een drieling opkomst is. Je zult mij tijdens ’die tijd van de maand’ ook nooit zien ik strakke topjes. Nee, dan trek ik echt mijn wijdste tuniek aan.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn tatoeages en haar. Vaak is het in de trant van: ’Ik zou het zelf niet doen, maar bij jou vind ik het heel tof!’ Ik vat het meestal maar op als een compliment, haha. Qua uiterlijk heb ik altijd gedaan wat ik zelf leuk vind. In de zesde klas nam ik stekeltjes haar en op mijn 14e droomde ik van mijn eerste tatoeage. We zijn nu meer dan veertig jaar verder, maar ik houd er nog steeds van om te experimenteren.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker! Ik ben twee keer ernstig ziek geweest en daardoor ga je toch anders naar het leven kijken. Op mijn 30ste werd ik ziek door mijn slechtwerkende schildklier en op mijn 40ste kreeg ik schildklierkanker. Ze zeggen dat dit niet met elkaar verbonden kan zijn, maar ik vind het wel heel toevallig. Door deze moeilijke periode heb ik veel geleerd over het leven. Het is eindig, dat weet iedereen, maar de meesten denken daar niet over na. Ik ben allang blij dat ik de 48 jaar heb aangetikt. Het had namelijk heel anders kunnen lopen. Dit heeft mij een stuk dankbaarder gemaakt. Ik ben blij met mijn werk, partner en gezondheid. Veel meer heb ik niet nodig!”

Heb je een levensles?

„Ga doen waar je blij van wordt! Het overgrote deel van je tijd spendeer je toch op je werk. Zorg er daarom voor dat je het daar goed naar je zin hebt. Waarom zou je dingen doen die je energie kosten in plaats van geven? Wacht niet tot morgen, maar kies er vandaag voor om te doen wat je gelukkig maakt.”

