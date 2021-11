Als psycholoog zeg ik steeds vaker: ‘Bel de psych maar niet’.

Bel-de-psych-fenomeen

Het bel-de-psych-fenomeen van vandaag de dag kent verschillende oorzaken: 1) De ontkerkelijking: te biecht gaan is uit de mode geraakt en het leven naar de Bijbelse voorschriften is ook voor menigeen een gepasseerd station. Dan blijft de psych als geestelijke verzorger over. 2) Psychisch lijden heeft gelijke erkenning gekregen als lichamelijk lijden en daardoor is de schaamte voor psychische problematiek effectief geneutraliseerd. 3) Een bezoek aan de psycholoog wordt vergoed, waardoor er geen financiële drempel meer is om een afspraak te maken. 4) Psychologische woorden zijn een vast onderdeel van het dagelijks taalgebruik geworden, waardoor niemand meer opkijkt als het gesprek gaat over depressies, verlatingsangst of een aandachtsstoornis. 5) De samenleving is informeler geworden, waardoor ook gemakkelijk gesproken wordt over kwesties die mensen persoonlijk dwarszitten. Dit alles is een natuurlijke ontwikkeling die in lijn is met vergelijkbare ontwikkelingen in de samenleving, zoals de emancipatie van de vrouw, gelijke rechten voor iedereen en vrijer verkeer tussen mensen.

Maar de gang naar de psycholoog is ietwat doorgeslagen: mensen kunnen maar moeilijk aanvaarden dat veel problemen gewoon bij het leven horen en zoeken oplossingen die er simpelweg niet zijn. Zo zal eenieder het nodige liefdesverdriet in zijn leven ondervinden. Doorgaans lost het vanzelf op als een nieuwe liefde is gevonden.

Zelf de stap zetten

Meer dan eens krijg ik lieden op het spreekuur die de diepere oorzaken willen doorgronden van hun verslaving, zonder ook maar enige moeite te doen om gewoon te stoppen. De echte oorzaak van elke verslaving is dat je er ooit aan begonnen bent. Daar voegt een psycho-analyse niets aan toe. Ook is het misschien vervelend als je moeite hebt om nieuwe mensen te ontmoeten. Maar ook de psycholoog zal tot de conclusie komen dat je, met de nodige trillemientjes, toch zelf op pad moet gaan. Er is geen behandeling die dat gemakkelijker maakt, anders dan dat je je eigen belangstelling aanwendt om anderen tegemoet te treden.

De vraag rijst dan natuurlijk: wat kan die psych dan wél? Hij kan: luisteren, verhelderen, verklaren, bijsturen, onderwijzen, liefdevol uitdagen en de blik op jezelf en het leven net iets verder oprekken. Oplossen moet je zelf doen, ook als het gaat om bekende levensdilemma’s als wel of niet scheiden en al dan niet voor jezelf beginnen.

Als psycholoog zeg ik steeds vaker: ‘Bel de psych maar niet’.

j.wijnberg@home.nl

www.psychloogwijnberg.nl