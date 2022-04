’Welke zonnebril is nu helemaal hot?’

„Dat uitstellen is eigenijk best jammer, want het kopen van een nieuwe zonnebril is wat mij betreft een van de leukste momenten. Zelf grijp ik dan ook graag de gelegenheid aan om zo vaak mogelijk een smoes te hebben om weer een nieuwe zonnebril aan te schaffen. Van: ’deze kleur had ik nog niet’ tot ’een bril vergeten’ vlak voordat ik op vakantie ga, of ’deze past echt bij mijn nieuwste outfit’…

Ik bedenk gewoon zelf wel een reden om tot aankoop van een nieuwe zonnebril over te gaan. En ja, dat is misschien wel een verslaving, maar ik ben er elke keer weer dolblij mee, net als bij het kopen van een nieuwe tas.

Foetsie

Als ik eenmaal iets moois heb, wil ik daar niet graag afstand van doen en daarom is het kwijtraken van een zonnebril voor mij een ramp. Zo heb ik dagenlang bij de receptie van het resort in Aruba aangeklopt omdat ik mijn grijskleurige Fendi-bril met degrade verlopende glazen (van licht naar donkere kleur) op mijn strandbedje had laten liggen. Maar nee hoor het mocht niet baten, nooit werd de bril (op sterkte notabene, wie heeft daar wat aan?!) teruggevonden.

De dame achter de receptie vond het zo zielig, dat ze zelfs de hele bak met gevonden voorwerpen aan me overhandigde zodat ik grondige research kon doen. Uiteraard heb ik die week ook alle andere gasten van top tot teen bekeken en wilde ik het liefst de tassen van alle vrouwen checken.

Een soortgelijk voorval overkwam me een half jaar na dato nog een keer in een hotel in Milaan. Mijn zojuist voor mijn verjaardag gekregen tweede Fendi-bril raakte ook foetsie en wel bij het inchecken aan de balie. Ik herinner me dat een vrouw de weg vroeg naar de modewinkels en vervolgens een enorme routekaart over de balie neerlegde. Het duurde even voordat ik besefte dat ook deze Fendi-zonnebril verdwenen was en sindsdien durf ik niks meer aan te schaffen van dit merk.

Vintage

Troost vond ik in een unieke zonnebril van het bij het grote publiek minder bekende merk Linda Farrow met ingelegde veertjes in de pootjes, die in de vorm zijn van een vrouwenbeen. Deze heb ik zodoende nog. Ook al draag ik de zonnebrillen niet meer van een paar jaar geleden, ik bewaar ze wel. Want je weet het immers nooit: straks is er weer vraag naar en dan hoef ik niet naar een tweedehands/vintage zaak om een exemplaar op te snorren, die pak ik dan namelijk gewoon uit mijn ‘brillenlade’.

Voor de aankomende zomer zijn er trouwens we weer een paar exemplaren die ik zeker op het oog heb. Om te beginnen is daar de onweerstaanbare zonnebril met roze glazen (Marc Jacobs) waardoor het leven toch een stuk vrolijker kijkt. Een instant opvrolijker en die is dus alvast in de pocket.

Gekleurde glazen

Een zonnebril raakt niet zo snel uit de mode, dus ga er gerust vanuit dat je zeker vijf jaar kunt doen met het exemplaar dat je nu koopt zonder dat je voor gek loopt. De trends gaan nou ook weer niet zo snel. Zelf ben ik nogal fan van de vlinderbrillen, maar onlangs stapte ik eindelijk eens over op een 6-hoekig exemplaar en regende het vervolgens complimenten, dus zo zie je maar.

Ronde zonnebrillen in een kleurtje, inclusief gekleurde glazen in blauw, geel of groen (Lanvin) zijn ook nog een grote trend, net als de cat-eye zonnebrillen in fifties stijl (Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga, Vogue) en retro zonnebrillen (Ray-Ban).

Rechthoekige, stoere exemplaren (Burberry, Versace) doen het ook nog steeds goed. Daarnaast zijn de oversized/riante vierkante brillen (Gucci, Prada) ook letterlijk een grote trend. Shield zonnebrillen bedekken een groot deel van het gezicht en hebben een hoog celebrity gehalte.

Pasteltinten

Kleur is een absolute must voor zonnebrillen, met name in de kleuren veri peri (paars/lila) en smaragdgroen of knalroze zoals bij Liu Jo, Moscot en Victoria Beckham. Ook in kleur zijn de hippe, transparante monturen in de stijl van mode-icoon Rihanna. Pastelkleurige zonnebrillen zijn ook geliefd (Valentino) en passen perfect bij de ultieme zomerse outfit in ijsco-tinten.

Het no-nonsense modemerk Filippa K komt dit jaar voor het eerst met een eigen, handgemaakte zonnebril die ook nog eens uniseks is. Heel eerlijk: ik geloof niet dat het iets voor mij is om mijn zonnebril te delen, die hou ik (deze keer echt!) toch liever voor mezelf…”

