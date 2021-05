Weekhoroscoop 21 - Reken jezelf niet rijk, Leeuw!

Ram

Liefde: Financieel is er nu iets meer mogelijk waardoor jullie plannen ook veranderen. Fijne vooruitzichten liggen in het verschiet.

Financiën: Je bankrekening staat er goed voor wat dit een geschikt moment maakt om te investeren in een caravan, vakantiewoning of iets anders voor de lange termijn.

Werk: Hoewel je op de juiste weg zit zul je wel nog even flink hard moeten werken om ook daadwerkelijk succes te behalen. Gelukkig doe je dit graag.

Persoonlijk: Kijk goed uit waar je loopt of rijdt en wees voorzichtig met sporten. Verwondingen of blessures die je nu oploopt hebben veel tijd nodig om te herstellen.

Stier

Liefde: Reageer je frustraties over andere zaken niet af op je partner. Hij of zij kan er ook niets aan doen. Misschien vind je het fijn om nu even wat tijd alleen door te brengen?

Financiën: Je kunt prima rondkomen, maar er is helaas even geen ruimte voor luxe of hebbedingetjes. Ook aan eventuele (verjaardags)cadeautjes kun je nu beter niet teveel besteden.

Werk: Laat je niet voor andermans karretje spannen en doe de dingen in alle rust op je eigen manier. Of anderen dit nu leuk vinden of niet, dit is jouw taak en jij bepaalt zelf hoe je deze volbrengt.

Persoonlijk: Neem vaker de tijd om jezelf weer op te laden. Continu doordraven heeft geen positieve invloed op je gezondheid of je prestaties. Integendeel.

Tweelingen

Liefde: Na diverse woordenwisselingen te hebben gehad komt de relatie nu weer in rustiger vaarwater en zijn jullie gelukkiger dan ooit.

Financiën: Als je nog een lening open hebt staan kun je deze nu (gedeeltelijk) inlossen. Daarbij is er kans op loonsverhoging of aardige bonus.

Werk: Je vaardigheden groeien mee met je zelfvertrouwen en andersom. Je wordt steeds beter in wat je doet, succes kan dan ook niet uitblijven.

Persoonlijk: Positieve gedachten trekken positiviteit aan. Probeer maar, als je alles van de negatieve kant bekijkt zie je ook steeds meer vervelende dingen. Daar kies je natuurlijk niet voor!

Kreeft

Liefde: Jullie zijn er inmiddels wel uit dat jullie ondanks elkaars onhebbelijkheden toch echt niet meer zonder elkaar willen. Wat wordt de volgende stap?

Financiën: Er staan veel uitgaven voor de deur. Investeren in zaken die niet echt nodig zijn of overbodige dingen kopen is nu zeer onverstandig.

Werk: Je geduld wordt aardig op de proef gesteld. Soms kun je helaas niet anders dan jezelf gewoon even aanpassen aan de omstandigheden.

Persoonlijk: Zoek geen houvast bij anderen tijdens het maken van keuzes. Je bent prima in staat om je eigen beslissingen te nemen.

Leeuw

Liefde: Het wordt pas een probleem als vervelende zaken uit het verleden zich in het heden gaan herhalen. Als dat moment aanbreekt is het vroeg genoeg om er (weer) over te beginnen. Laat het tot die tijd vooral los, Leeuw.

Financiën: Geef geen geld uit dat nog niet op je bankrekening staat, reken jezelf niet rijk en roei met de riemen die je nú hebt.

Werk: De motivatie is even ver te zoeken. Geen zorgen, dit waait weer over. De gezegde ‘je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt’ is deze week helemaal op jouw situatie van toepassing.

Persoonlijk: Je doet het nooit voor iedereen goed dus kun je beter jezelf gelukkig maken.

Maagd

Liefde: Als er al een kink in de kabel zat wordt het nu steeds lastiger om de dingen onderling op te lossen. Een goede week om spijkers met koppen te slaan. Willen jullie samen verder en zo ja, hoe?

Financiën: Probeer minder uit te geven. Dit klinkt als een logisch advies maar je hebt er momenteel werkelijk moeite mee. Wat geld wegzetten voor onverwachte uitgaven of gewoon voor later is echt geen slecht idee.

Werk: De kans dat je moet invallen voor iemand is groot, helaas is er even geen andere oplossing. Aangezien je eigen werk ook niet kan blijven liggen wordt het flink aanpoten.

Weegschaal

Liefde: De plannen die jullie eerder maakten kunnen nu worden uitgevoerd. Het wordt een fijne week waarin er leuke dingen staan te gebeuren.

Financiën: De kans dat je een steekje laat vallen of iets verkeerd inschat is groot. Vervelend, maar niet onoverkomelijk. Probeer er wel van te leren voor de volgende keer.

Werk: Zaken waar je kort geleden nog stress van had lopen inmiddels een stuk soepeler. Trek vooral ook geen nieuwe ergernissen naar je toe, je kunt je overal wel druk om maken. Doe wat je kunt en doe niet wat je niet kunt.

Persoonlijk: Je zit wat minder prettig in je vel maar verbetering is in zicht. Blijf lekker bewegen en werken aan je gezondheid.

Schorpioen

Liefde: Jaloezie en achterdocht spelen momenteel een grote rol binnen de relatie. Vertrouwen hebben en elkaar vrijlaten is de oplossing. Is het vertrouwen echt weg, dan is het misschien toch tijd voor plan B, voor jezelf kiezen.

Financiën: Ook de belastingdienst, de boekhouder of de bank maakt wel eens fouten. Kijk e-mails en brieven goed na en wees extra alert op je bankrekening, wat eraf en erbij geschreven wordt.

Werk: Je collega heeft grote bewondering voor je óf probeert achter je rug om te pronken met jouw veren.

Persoonlijk: Het is de hoogste tijd om oude ballast uit het verleden van je af te gooien en niet langer met je mee te torsen, het zal je enorm opluchten.

Boogschutter

Liefde: Juist op een moment dat je het niet verwacht word je overvallen door een enorm verlangen. Pure lust waar je je direct aan wilt overgeven. Wat let je?

Financiën: Geld uitgeven vind je best spannend, je bent snel bang dat je teveel betaalt of een miskoop doet. Deze week hoef je daar iet bang voor te zijn, alles voldoet aan je verwachtingen.

Werk: Je boekt fantastische resultaten waarmee je ook direct nieuwe cliënten of een vaste opdrachtgever mee binnen sleept.

Persoonlijk: Je betrapt jezelf op een hinderlijk karaktertrekje dat je als kind ook al had. Gelukkig is het nooit te laat om een bepaald patroon te doorbreken.

Steenbok

Liefde: Je geliefde wil deze week graag iets met je ondernemen waar je totaal geen behoefte aan hebt. Doe geen dingen waar je niet achterstaat. Hij of zij kan ook prima alleen gaan.

Financiën: Wees geen slaaf van materiële zaken waarvan je denkt dat je er niet buiten kunt. Wat is er mis met kleiner en goedkoper wonen? Het ergste wat je kan gebeuren is dat je meer rust en ontspanning krijgt.

Werk: Overwerk is meer dan welkom om de kuiltjes in je budget op te vullen. Gelukkig zijn het nog geen gaten maar als je niet beter op de kleintjes let zit je straks zomaar even krap.

Persoonlijk: Vermijd stress en krop je emoties niet op. Het één staat in verband met het ander. Beide zaken doen je geen goed.

Waterman

Liefde: De liefde gaat op en neer maar gelukkig valt er goed over te praten. Kleine irritaties kunnen nu gemakkelijk verholpen worden, niets aan de hand.

Financiën: De problemen die je had met je financiën zijn nu snel achter de rug. Gelukkig maar want je werd er aardig moe van.

Werk: Overwerk, extra werk en meer opdrachten zijn te verwachten en nog goed betaald ook. Je krijgt hier flink wat extra energie van en kunt niet wachten om ermee te beginnen.

Persoonlijk: Sommige dingen waar je je druk om maakt zullen nooit gebeuren terwijl je zomaar kunt worden overvallen door iets waar je nooit aan hebt gedacht. Leef én geniet met de dag.

Vissen

Liefde: Als je nu niets zegt blijft het rustig, maar is de kans groot dat een en ander zich later nog een keer herhaalt. Zeg je nu wat je op je hart hebt, hebben jullie even ruzie maar is het wel uit de wereld. Aan jou de keuze.

Financiën: Hoewel je er financieel al sterk voor staat kun je ook nog goed nieuws verwachten op dit gebied. Een kwestie waar je twijfels over had wordt opgehelderd en het pakt nog goed voor je uit ook.

Werk: Je hebt oren naar een andere functie binnen het bedrijf waar je werkt. Praat er met niemand over, wacht niet af en doe wat je doen moet. Solliciteren!

Persoonlijk: Neem wat meer tijd voor jezelf en breng dit moment ook echt even alleen door. Je merkt pas hoe fijn het is om even geen geklets aan je hoofd te hebben wanneer het ook werkelijk stil is.