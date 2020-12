Daghoroscoop 10 december

VANDAAG JARIG

Pluto, uw geld-planeet, zendt u talrijke boodschappen voor komend jaar. Zoals de noodzaak uw belastingen efficiënter te regelen en onroerend goedzaken beter te plannen. De kans is groot dat u geld hebt geërfd de afgelopen 12 jaar of hebt kunnen profiteren van bezittingen. Doe er wat mee.

RAM

Geef er aan toe als het uw wens is u aan te sluiten bij een groep bevlogen mensen die zich aan een bijzondere taak willen wijden. Een presentatie voor een liefdadige instelling zal u geen moeite kosten; verspreid uw informatie over uw netwerk.

TWEELINGEN

Partners kunnen verschillende richtingen inslaan. Geen moment om besluiten in beton te gieten. Een gesprek dat aan tegengestelde behoeften moet voldoen kan voor een win-win situatie zorgen. Maar blijf op uw qui vive.

KREEFT

Niet elke dag verloopt zoals gepland. Door tegen de stroom in te roeien kunt u gedesillusioneerd raken, dus kunt u uw verwachtingen maar beter bijstellen en het lot laten beslissen. Een humanitaire kwestie kan uw overtuiging veranderen.

LEEUW

Verplichtingen die te maken hebben met een lening kunnen veel van u eisen als uw bank de indruk wekt weinig belangstelling voor uw positie te hebben of een vaderfiguur stelt zich terughoudend op. Word niet boos, stel u verzoenend op.

MAAGD

U kunt met controverses te maken krijgen die zelfs de eenvoudigste zaak bemoeilijken. U zult zaken in eigen hand moeten nemen , want samenwerking met de mensen om u heen kan vandaag bijkans onmogelijk blijken.

WEEGSCHAAL

Werk is vandaag belangrijker dan ontspanning. Kies prioriteiten en maak uw lijst van taken af van belangrijk tot minder belangrijk. Verspil geen tijd aan zinloze gesprekken. Zelfdiscipline is vandaag van groot belang.

SCHORPIOEN

Het levenstempo neemt in deze tijd van het jaar altijd toe, met feestjes en bijeenkomsten. Een romance kan een hoofdrol spelen in uw denken en het lijkt zinvol nog eens na te denken over de relatie als u onzeker bent.

BOOGSCHUTTER

Bestellingen, opdrachten en handel in het algemeen nemen in volume toe en zullen noodzakelijk maken dat u zowel thuis als daarbuiten naar de volgende versnelling schakelt. Gesprekken die u vandaag voert verlopen gunstig.

STEENBOK

Denk eens na over een andere baan als uw arbeidsomstandigheden u stress bezorgen. Ook zou u via een speciale training in een betere positie kunnen belanden. Een romantische affaire kan u dwingen een moeilijk besluit te nemen.

WATERMAN

Precies datgene vinden wat u aan medewerkers en vrienden wilt schenken kan moeilijker blijken dan u had verwacht. Denk liever rustig na tot u zeker weet welke cadeaus u wilt kopen dan geld te verspillen aan nutteloze dingen.

VISSEN

Een kans uw talent te ontwikkelen kan uw toewijding en plichtsbesef testen. Iemand kan trachten u over te halen tot een compromis of zelfs proberen u om te kopen. Blijf op uw strepen staan en verdedig datgene waarin u gelooft.