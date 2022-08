De vechtscheiding 136: ’Heerlijk, onze favoriete pose voor goedmaakseks’

Typisch Anouk: ze maakt zich drukker om het veilig opbergen van haar designer zonnebril, dan dat ze even tijd neemt om na te denken over de veiligheid van haar gezin. De zonnebril zit keurig in zijn koker; het touwladdertje blijft binnenboord en zo hebben wij dus geen manier meer om terug te klimmen in de boot. Maar ik hou mijn commentaar voor me. De tweeling is scherp genoeg en slingert hun moeder van alles naar haar hoofd. Ik probeer de boel te sussen om de lieve vrede te bewaren. Je hebt weinig aan ruzie als je met zn vieren op een supboard ver buiten de kust dobbert. Uiteindelijk duurt het 4 uur voor we gered worden.

Het voordeel van onze situatie is dat we geen kant op kunnen. Anouk en ik niet. En de kinderen ook niet. Dus als Storm vraagt hoe het nou met de scheiding zit, leg ik ze uit dat ik daar geen haast mee maak omdat ik graag bij Anouk ben en geniet van het gezinsleven. En het geeft me eindelijk de kans om tegen hun alle drie te zeggen dat het me spijt dat ik ze pijn heb gedaan. Ook Anouk kan er niet onderuit. Tot nu toe kon ze zich er elke keer uitdraaien. Nu niet meer. Gelukkig. En gelukkig zegt ze ook precies wat ik horen wil: ook wat haar betreft blijven we getrouwd.

Goedmaakseks

’s Avonds liggen we samen op de loungeset onder de sterrenhemel en genieten we van een fles wijn. „Davids ouders verwachten ons zondag voor de barbecue. Heb je er zin in?” vraag ik aan haar. Ze knikt: „Zondag is nog heel ver weg”, zegt ze dromerig. Ik glimlach, buig voorover en kus haar op haar mond. Ze beantwoordt de kus zonder enige terughoudendheid: ze slaat haar armen om mijn nek en rolt bovenop mij. O heerlijk, onze favoriete pose voor goedmaakseks. „Moeten wij niet praten?”, vraag ik gesmoord tussen haar borsten. „Nee”, hijgt ze, „de tweeling is nu nog weg. We praten wel als ze terug zijn.” Ik strijk over haar heerlijke kont. Wat wil ik daar weer graag tegenaan stoten.

Een heet half uurtje later laat ik me weer in de kussens zakken. Ik spreid mijn armen en Anouk kruipt tegen mij aan. Wat mooi dat sommige gewoontes ondanks alle scheidingsperikelingen blijven. „Wat was dit fijn”, fluistert ze. „Dat dacht ik ook”, antwoord ik. „Ik heb lang getwijfeld”, gaat ze verder, „het ene moment wilde ik dolgraag weer bij je zijn en het andere moment sloeg de twijfel weer toe. Dan bedacht ik me weer hoeveel pijn ik heb gehad en…” „Het spijt me”, zeg ik en druk haar tegen me aan.

Zwembad

„Je zweet”, constateert ze nuchter. „Dat klopt. Het is nog steeds 20 graden en je hebt me best laten werken.” „Vind je? Volgens mij zijn we pas op de helft. Ik dacht dat ik nog wel een toetje zou krijgen”, lacht ze in mijn oor. „Aan wat voor een toetje had je dan gedacht”, vraag ik terwijl mijn hand tussen haar dijen verdwijnt. „Een heel nat toetje”, fluistert ze terug. „Hoe nat?” „Zo nat…”, ze glipt uit mijn omarming en duikt schaterend het zwembad in.

Ik spring haar achterna en haal haar in. Dan haak ik mijn handen onder haar oksels en til haar op. Voorzichtig leg ik haar op de rand van het bad. Mijn handen glijden over haar prachtige lijf. Haar tepels zwellen weer op en roepen mij. Terwijl mijn mond zich te goed doet aan haar borsten, glijdt een hand tussen haar benen. Ik weet nog precies hoe ik haar het meeste plezier doe: zachtjes strijken, ritmisch, steeds harder en harder. Anouk gooit haar hoofd in de nek en komt met haar vertrouwde gilletjes klaar.

Een warm nest

Davids ouders zijn een succesvol koppel uit Barcelona. Samen runnen zij een reclamebureau en sinds de geboorte van David, Lentes vakantieliefde, hebben ze een villa op Ibiza. „We hebben hier inmiddels een aardige kennissenkring”, vertelt zijn moeder ons stralend. „De kinderen kennen elkaar sinds hun geboorte en zoeken elkaar ook buiten de vakanties op. Het is hier echt letterlijk en figuurlijk een warm nest. Iedereen is even gastvrij. We borrelen iedere vrijdag bij iemand anders. Waarom sluiten jullie ook niet aan?” Ik kijk naar Anouk. Die knikt enthousiast.

Na het eten gaan de kinderen naar het strand. De mannen ruimen de tafel af terwijl de vrouwen zich op de bank nestelen. „Dus jullie komen vrijdag ook naar de vrijmibo?”, vraagt Davids vader. Verbeeld ik me het nou of laat hij echt een wellustige blik over Anouk dwalen? Hij voelt mijn blik en glimlacht geruststellend. „Ja”, antwoord ik: „Zo te zien heeft Anouk er zin in.” Ik geef hem nog wat vieze kommen aan. „Mooi”, knipoogt hij: „Er zin in hebben komt goed van pas. Als je begrijpt wat ik bedoel.”

