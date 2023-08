Bart Ettekoven: ’Baby’s scoren, maar de familie Hazes is de kers op de taart’

De meeste mensen zijn niet vies van een sappige roddel, blijkt uit de hoge kijkcijfers van programma’s als Shownieuws en RTL Boulevard. En ook de welkbekende juicekanalen zijn niet meer weg te denken van social media. Maar hoe gaat een échte doorgewinterde showbizzjournalist te werk? Bart Ettekoven (51) zit inmiddels al twintig jaar in het entertainmentvak, waarvan hij tien jaar lang hoofdredacteur was van weekblad Weekend. Inmiddels is hij een van de vaste entertainmentdeskundigen bij Shownieuws op SBS6.

’Je kunt het nooit goed doen.’ Ⓒ Feriet Tunc