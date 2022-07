’Er staan nu meer moeders dan ooit op het EK’

Premium Het beste van De Telegraaf

De halve vrouwelijke voetbalwereld liep uit voor de lancering van het boek. V.l.n.r.: Oud-prof Suse van Kleef, schrijfster Marieke Visser, illustratrice Nadia Meezen, oud-prof Daphne Koster en voetbalanalist Leonne Stentler. Ⓒ Amaury Miller

Ooit wilden jongetjes later brandweerman of voetballer worden en droomden meisjes van een leven als verpleegster of juf. Inmiddels staat de jongste vrouwelijke generatie in de rij om zich te ontpoppen tot de nieuwe Lieke Martens of Vivianne Miedema. Hoog tijd dat de kinderliteratuur ook met z’n tijd meegaat, vonden Marieke Visser en Ody Neisingh. Samen schreven zij Mama is een profvoetballer, de opvolger van Mama is minister-president.