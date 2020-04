’Zeg buren! Moet dat klussen nu?!’

Zo ook mijn bovenburen. Op dag één van het thuiswerken kwamen de bouwvakkers voor de reeds geplande verbouwing van de badkamer van mijn bovenburen. Enthousiast begonnen ze met het verwijderen van de oude badkamer. De slijptol waarmee ze de tegels van de muur bikten, maakte om 9 uur ’s ochtends een oorverdovend geluid.

Excuusbrief

’Lekkere timing buren! Hadden jullie ons niet even kunnen waarschuwen?’, hoorde ik mijn onderburen naar mijn bovenburen schreeuwen. Ja, het was niet heel handig om de thuiswerkende buren niet in te lichten over hun verbouwing, die drie weken zou duren.

Vorige week stond er opeens een fles rode wijn met een kaasje voor mijn voordeur. Op de fles zat een excuusbrief geplakt, ondertekend door mijn bovenburen. Ze nodigden mijn drie huisgenoten en mij uit om - in socialere tijden - een borrel te komen drinken. Excuses aanvaard! Die fles wijn trokken wij diezelfde avond nog open (sorry buren, we nemen een nieuwe fles wijn mee als de tijd daar is).

Bekijk ook: Bonje met de buurvrouw

Praat mee

Hoe gaat dat bij jou? Zijn jouw buren ook begonnen met een (geplande) verbouwing? En hoe wordt daarop gereageerd? Laat het ons weten en praat mee op onze Facebook-pagina!