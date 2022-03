Deel 25: ’Ben je klaar voor nog een kindje? Want ik wil er sowieso drie’

’s Middags waren we een match en ’s avonds zaten we al samen in een café. Via datingapps kan het soms hard gaan. Met de één kom je na weken chatten nog niet tot een afspraakje. De ander pakt lekker door en regelt diezelfde dag nog een rendez-vous. Zo ook Kaan, een 31-jarige man uit Zaandam.

Hij zag er goed uit, had een heerlijk kledingstijltje en was professioneel hiphopdanser. Hij was lang, gespierd en getint. Kortom: er werden best al wat boxjes afgevinkt in mijn droomprinsboekje. Dus na zijn ‘Spontaan plan: vanavond een drankje doen?’, besloot ik een gokje te wagen. Hoe erg kan zo’n ontmoeting ook zijn? In het slechtste geval vraag je na één drankje de rekening en fiets je naar huis. Bovendien was het een prachtige donderdagavond, dus ik wilde er sowieso wel even uit.

Hand op mijn rug

We spraken af bij één van mijn favoriete dating spots, Bar Italia. Hij was er op tijd en liep meteen naar de bar om te bestellen. Voor mij een wijn, voor hem een appelsap. ‘Ik drink niet. Nooit gedaan ook. Ik neem mijn carrière serieus.’ Ik voelde me met mijn wijntje meteen ietwat opgelaten, maar prima. We zaten knus bij elkaar aan een klein tafeltje en wisselden wat basic informatie uit toen ik opeens al een hand op mijn rug voelde, net onder mijn trui. ‘Oké, deze man windt er geen doekjes om’, dacht ik.

Uit het niets sneed Kaan het hoofdstuk kinderen aan. ‘Ben je klaar voor nog een kindje? Want ik word al bijna 32 en wil er sowieso drie.’ Wait, whut? Niet eens de vraag of ik überhaupt nog een kinderwens heb? Deze man was een doorpakker van ander niveau. Ik reageerde met een ongeïnteresseerde ‘Wie weet.’ Feit is dat ik eigenlijk helemaal geen kinderen meer zou willen. Ik vond de afgelopen jaren, zelfs met een prima co-ouderschapsregeling, al pittig genoeg. Nu kun je natuurlijk altijd nog een droomprins treffen waarmee je ineens voelt dat er een liefdesbaby moet komen, dus zeg nooit nooit. Maar ik wilde bij Kaan in ieder geval geen verkeerde verwachtingen scheppen. Het voelde haast alsof hij vanavond nog aan de slag wilde. Hij liet er geen gras over groeien.

Project kinderkamer

Maar daarmee was het onderwerp nog niet van de baan. Kaan had serieuze plannen. Hij wilde kinderen, liever gisteren dan vandaag. ‘Ik had ze al voor mijn dertigste willen hebben, ik heb altijd al een sterk gevoel gehad dat ik vader wil worden. Ik ben ook heel close met mijn neefjes, weet je.’ Hij liep feitelijk dus al achter op zijn eigen planning. Kaan had haast. Terwijl ik bezig was ons eerste drankje tot een fatsoenlijk einde te brengen, was hij de kinderkamer al aan het schilderen. Ik was op date met een man met rammelende eierstokken! De natte droom van veel 30+ vrouwen, maar baby number two, daar was ik niet aan toe!

Na mijn wijntje wilde ik naar huis. Alles leuk en aardig, maar ik moest hier even van bijkomen. Hij rekende af, gaf me een knuffel en een kus op mijn mond en ik sprong op mijn Roetz bike richting West. Mijn stadje lag er prachtig bij op deze zomeravond en ik kreeg lentekriebels terwijl ik over de grachten fietste. Wat een verademing na zo’n verstikkende, rammelende date! Maar ik was nog niet thuis of ik had al 9 ongelezen berichten van Kaan. Hij vroeg wat ik van hem vond, wanneer ik hem weer zag en of ik klaar was voor een relatie. Ik antwoordde dat ik het nog niet zeker wist. Hoe kan het ook na slechts één date?! ‘Ik weet niet of ik per se iets serieus wil. Laten we kijken hoe het loopt en gewoon lol hebben’, appte ik terug. Ofwel: rustig aan, Kaan!

Zoek het uit met je fun

Hij reageerde met: ‘Weet je wat Maartje, zoek het lekker uit met je ‘lol’. Ik kan je niet eens meer serieus nemen. Je komt over als een sletje. Ik heb geen zin om hier mijn tijd aan te verdoen. Succes met daten.’

Au. Ik was niet van plan te reageren op zijn berichtje, maar die kans kreeg ik ook niet. Hij had me direct geblokkeerd. Waarschijnlijk was hij al in gesprek met een nieuwe, potentiële baby momma en ik wilde graag die twee uur van mijn leven terug. Oh well, never a dull dating moment.