Marieke Derksen (41): ’Dáárom stem ik op ... de PvdA’

„De PvdA staat voor mij voor gelijkheid. Ze staan voor basisprincipes als normaal met elkaar omgaan en voor elkaar zorgen. Het zit in mijn natuur om dat belangrijk te vinden. Ik denk dat ik het geluk heb dat ik in een milieu ben opgegroeid waar ik het goed had en nu nog steeds heb, maar ik besef ook dat er mensen zijn die het minder getroffen hebben. Laten we daar ook voor zorgen.

Speerpunten

Ik vind het goed dat de PvdA strijdt voor eerlijke lonen. In een westers en een welvarend land als Nederland vind ik het belangrijk dat iedereen kan rondkomen. Verder wil deze partij meer betaalbare woningen beschikbaar maken. Daar sta ik helemaal achter, want zelfs voor mensen met een degelijk salaris is het moeilijk een betaalbare woning in de stad te vinden, laat staan voor starters of mensen met een minimumloon. Dat komt de diversiteit in de stad niet ten goede.

Daarnaast vind ik de zorg en het onderwijs de belangrijkste pilaren in de politiek. De zorg moet voor iedereen goed en betaalbaar zijn, en dat geldt ook voor het onderwijs.

Voor elkaar zorgen

Ik denk dat corona onbewust invloed heeft op mijn stemkeuze. Ik vind deze tijd enorm hard, er is veel polarisatie en de toon is vaak fel. Dat frustreert me soms. We hadden in het begin van corona gehoopt dat de crisis ons bij elkaar zou brengen, maar dat is niet gebeurd. Ik denk dat ik het daarom nog belangrijker vind om voor elkaar te zorgen.

Stemkeuze

Ik ben altijd een beetje een zwevende kiezer geweest op links, maar meestal gaat mijn stem naar de PvdA. Zo ook bij de verkiezingen in 2017. Als je links stemt, zit je natuurlijk snel in de milieuhoek. Ik ga dan toch liever voor menselijkheid dan voor het milieu. Ik zal deze verkiezingen stemmen op Lilianne Ploumen, omdat ik het waardeer dat ze ervaring heeft, ze heeft een fijne uitstraling en ik vind haar een frisse wind.

Het stoort me totaal niet dat mijn vader (Johan Derksen, red.) het niet eens is met mijn stemkeuze. Iedereen is vrij om voor zijn of haar partij te kiezen en we moeten hier normaal met elkaar over kunnen spreken. Het is juist wel leuk als mensen het oneens zijn en het hier respectvol met elkaar over kunnen hebben.’’

