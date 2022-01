Aanzoeken in voor- en tegenspoed: ’De ring viel in het water’

Schuitje varen

Mila (31): „Het was als een lief uitje aan me verkocht: picknicken op een eilandje waar mijn nieuwe vriend ons met een sloep heen zou varen. Groen, privacy, vrijen, ik had er zin in. Hij had alleen verzuimd de brandstof te checken, zodat we in de volle zon terug moesten peddelen naar de steiger. Allebei verbrand, spierpijn en vele malen gestoken door muggen. In de dagen erna konden we bij elkaar de vellen ervan aftrekken. Niet romantisch, maar het schepte wel een band.”

Blub

Nadine (34): „Er stond een fotograaf verdekt opgesteld, dus die heeft kunnen vastleggen hoe mijn vriend me ten huwelijk vroeg op een fotogenieke brug. En ook hoe we vervolgens in de zenuwen de ring verloren: die viel in het water. Ik was in tranen. Het broertje van mijn vriend is magneetvisser en heeft een dag later de ring gelukkig gevonden. Die ging aan de keukentafel alsnog om mijn vinger. Het was perfect. Je kunt dingen ook te mooi willen doen.”

Voor schut

Kaitlynn (44): „Bram wilde de dertigste verjaardag van mijn zus, zijn vriendin, eens goed vieren. De hele familie was erbij, we waren ingesteld op taart en een toost. Niet op een aanzoek in het openbaar. En al helemaal niet op het antwoord van mijn zus: nee. Het ging niet zo lekker tussen hen, ze voelde zich onder druk gezet. Hij voelde zich voor schut gezet, het werd een hele toestand. Een paar dagen later zijn ze uit elkaar gegaan. Tenzij je heel zeker bent van het antwoord, kun je een aanzoek beter intiem houden.”

Hemelse ervaring

Wendy (31): „Mijn vriend houdt nogal van uitpakken en had van zijn aanzoek een hele productie gemaakt: er waren tien vrienden bij betrokken, er werd gefilmd en het eindigde met een ballonvaart waarbij hij me ten huwelijk vroeg. Dat is door de ballonvaarder gefilmd en je ziet mij nog net bibberig ’ja’ zeggen voor ik overgeef in de mand en als een hoopje ellende in een hoek kruip. Ik heb extreme hoogtevrees, ik stierf al toen ik moest instappen, maar durfde dat niet te zeggen omdat hij zo zijn best had gedaan.”

Gezegend met spuug

Deborah (37): „Mijn vriend had onze dochter van zes maanden op de arm toen hij me ten huwelijk vroeg in de beeldentuin waar we onze eerste date hadden. Het was volmaakt, hij haalde een prachtige ring uit zijn zak… en toen kotste onze baby hem, de ring en mijn hand onder. We bezegelden het moment met poetsdoekjes uit de luiertas en vertrokken in een wolk van Zwitsal. Kinderen zijn echt de dood voor romantiek.”

’Met deze ring…’

Roos (38): „Mijn opa en oma waren zestig jaar getrouwd en hadden een tjalk gehuurd voor een familiefeestje: als voormalig schippers wilden ze het op het water vieren. Als eerbetoon aan deze familiegeschiedenis besloot mijn vriend me tijdens het feest ten huwelijk te vragen. Ik zei ja en iedereen was emotioneel. Tot de ring, die iets te groot was, meteen van mijn vinger gleed en in een spleet op het dek verdween. De rest van die dag is besteed aan de ring eruit pulken, ik denk dat ieder familielid er op zijn knieën mee bezig is geweest. Ik vond het erg sneu voor mijn opa en oma. Eigenlijk moet je een aanzoek niet op andermans feest doen, hoe goed bedoeld ook.”

Au

Meryam (51): „Ik ben ten huwelijk gevraagd door mijn schat-van-een-man op het terras van ons favoriete restaurant aan het water. Heel klassiek, op één knie. Ik zei dat het me een eer zou zijn, vertedering alom bij de andere gasten. Hij kwam alleen maar niet overeind, dat was wel een beetje ongemakkelijk. ’Het is in mijn rug geschoten!’ siste hij me toe. Een ober schoot te hulp, door een onhandige beweging viel de koeler met champagne in het water en uiteindelijk hebben twee wildvreemden mijn liefste weer overeind gehesen. We hebben er later vreselijk om gelachen, maar het traditionele over-de-drempel-dragen hebben we veiligheidshalve overgeslagen.”

Doorzetter

Stéphanie (44): „Mijn vriend heeft vijf keer een poging gedaan om me op een bijzondere manier ten huwelijk te vragen. In de Efteling ging het niet door omdat ik doodziek uit de Baron kwam. Tijdens een vakantie gooide een bosbrand zijn plannen in de war, tijdens een zorgvuldig gepland etentje was een ander stel hem voor en wilde hij het moment wel bijzonder houden. De vierde poging was op een boot, maar was hij te zeeziek om me te vragen. En de vijfde keer was op een feestje en was mijn zus, die van niets wist, hem voor door aan te kondigen dat ze zwanger was. Die avond heeft hij me gewoon thuis op de bank een aanzoek gedaan en het was perfect. Gevraagd worden was echt al bijzonder genoeg.”

Eigen initiatief

Sandrine (38): „Omdat er van mijn nuchtere vriend niets te verwachten viel aan romantische gebaren of aanzoeken, heb ik hem een perfecte avond bezorgd: pizza, bier en onbeperkt sport kijken, met zijn lievelingsijs als toetje. Hij beet bijna een tand stuk op de stoere mannenring die ik toch heel opzichtig bovenop had gelegd. ’Ik dacht dat het chocolade was,’ zei hij verontwaardigd, terwijl ik voor hem op één knie zat en hem verwachtingsvol aankeek. Zijn antwoord was: ’Als jij het zo graag wilt, vooruit dan maar.’ Béétje een anticlimax, tot hij opstond en een prachtige ring uit zijn werktas haalde. Hij was al weken van plan geweest om mij te vragen, de schat.”

Bijna goed

Rosally (29): „Mijn man was zo zenuwachtig dat hij ’Wil je met me rouwen?’ zei in plaats van ’Wil je met me trouwen?’ Toen we uitgelachen waren, hebben we het nog een keer overgedaan, voor het echie.”

Timing is alles

Alaïa (39): „Wat voor mij een vrij standaard donderdagavond was – uit eten en naar de film – was voor mijn vriend een gestreste toestand. Hij wilde me een aanzoek doen, maar steeds kwam er iets tussen: in het restaurant zat een stel luidruchtige eikels, de film was uitverkocht, de fontein op het plein spoot net die avond niet en op de plek waar we voor het eerst gekust hadden, hingen enge jongeren rond. Toen we thuiskwamen was ik moe en ben ik naar bed gegaan. De ring brandde blijkbaar in zijn zak, want om twee uur maakte hij me wakker. Ik dacht dat er iemand dood was, maar hij zei: ’Ik moet je nu de belangrijkste vraag van mijn leven stellen.’ Het was niet zoals ik het me had voorgesteld, maar ik heb ’ja’ gezegd. Waarna hij opgelucht als een blok in slaap viel en ik uren wakker heb gelegen tot ik iemand kon bellen om het te vertellen.”

Verkeerde golflengte

Amara (32): „Ik wist zó zeker dat hij me ten huwelijk ging vragen! Ik had een doosje van de juwelier in zijn la gezien, we woonden al drie jaar samen, hij had een tafel geboekt in het restaurant van onze eerste date. Over hints gesproken! Ik dofte me op, helemaal selfie-klaar voor deze mijlpaal en straalde hem tegemoet tijdens het voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Zelden heb ik chocolademousse zo onelegant kapot geprakt – die ring moest toch ergens zijn? In mijn glas champagne had ook al niks gezeten! ’Ik wil je wat vragen,’ zei hij bij de koffie, en in mijn enthousiasme zei ik: ’Ja! O, eindelijk, mijn antwoord is ja!’ Hij keek me glazig aan: ’Maar je weet de vraag nog helemaal niet.’ Bleek hij te willen weten wat ik ervan zou vinden als hij een half jaar in Londen zou gaan werken. Dat was alles. Het was zo’n teleurstelling dat ik ervan moest huilen. Dat heb ik maar uitgelegd als ’ik zal je zo missen’. Daarna stampte hij het laatste restje romantiek dood met de vraag: ’Dacht je dat ik je zou vragen om met me te trouwen? Want daar ben ik echt nog niet aan toe.’ Zelden heb ik me zo dom en vernederd gevoeld. Onze relatie heeft het niet overleefd. Het doosje van de juwelier? Daarin zaten oorbellen voor zijn halfzusje, dat net gaatjes had laten schieten.”

Wat zeg je?!

Latisha (41): „Mijn vriend vroeg me op oudjaarsavond ten huwelijk, om middernacht, op straat. Zijn bedoeling was om er met champagne en vuurwerk iets bijzonders van te maken. Maar het was zo’n herrie – onze buren zijn nogal van de duizendklappers – dat ik hem niet verstond en pas begreep waar hij mee bezig was toen hij op één knie zakte met een ring in zijn hand. Ik heb ’ja’ geschreeuwd. Daarna waren er zoveel knallen dat ik er bang van werd en naar binnen wilde om onze hond te troosten. De datum is makkelijk te onthouden, maar of ik het nou heel romantisch vond?”

