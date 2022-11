Moeten kinderen zelf hun eigen school schoonmaken?

Op Amsterdamse scholen is het wat hygiëne betreft een drama, zo blijkt uit onderzoek van Kantar Public. Zo durft 85 procent van de kinderen door onder andere stank niet naar de wc op school. 75 procent heeft last van vieze wc-brillen.

Het resultaat hiervan is dat kinderen de wc mijden, waardoor 43 procent niet op zou kunnen letten in de les. Volgens directeur Mirjam Roozendaal van basisschool Corantijn is de oorzaak van het gebrek aan hygiëne een tekort aan budget, vertelt ze in Het Parool. Ook zou personeelstekort in de schoonmaakbranche een rol spelen. Tijd voor actie, vinden Twitteraars.

Kinderen laten schoonmaken

Mirjam Roozendaal vraagt al om hulp. De schoonmaakploeg heeft niet genoeg tijd om de hele school schoon te maken, stelt ze, en redt het dus niet alleen. Ze vraagt daarom iedereen hun steentje bij te dragen.

Zo laat ze bijvoorbeeld ouders die dat willen drie keer per jaar helpen. Ook het team zelf en stagiaires zet ze in. Zouden kinderen door een schoonmaaklesje ook mee kunnen helpen? Dat zouden veel mensen op Twitter geen gek idee vinden.

Geen taak voor kinderen

Maar niet iedereen vindt dat ouders en kinderen moeten helpen. Het is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om scholen schoon te houden, zo staat in de wet beschreven.

De school ontvangt hier van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een financiële bijdrage voor, waarvan zij eventueel een schoonmaakbedrijf kunnen inhuren. Waarom moeten kinderen, of zelfs ouders dan de handen uit de mouwen steken? Het probleem ligt bij de school, niet bij de kinderen, zo luidt het.

Reactie

Twitteraar @Dutchlions88 vindt dat een schoonmaakles geen kwaad kan.

De kinderen van Roos helpen naast scholen zelfs Amsterdam schoon te maken.

Gewoon een goed schoonmaakbedrijf inhuren, vindt Jack.

Praat mee

Vind jij dat kinderen ook mee moeten helpen om hun school schoon te houden? Omdat deze gebouwen nu echt te vies zijn en ze, net als de Japanse kinderen, hier prima toe in staat zijn? Of vind jij dat de taak van de school zelf? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina.

