Hamsteren... Slim of asociaal?

Social media staan vol met beelden van lege supermarktschappen, zoals bij Marjolijn van de Gender die zich afvraagt of ze überhaupt nog eten kan bemachtigen.

Maar niet alleen de mensen die niet voor een weeshuis hebben ingeslagen grijpen mis, ook de hardwerkende Nederlanders die pas toekomen aan boodschappen doen wanneer de grootste slag al is geslagen. Mensen in de zorg bijvoorbeeld. Juist de mensen die we nu zo hard nodig hebben.

Vandaar dat Judith Rill - volgens haar profiel ouderengeneeskundige van beroep - oproept om tijdens het boodschappen doen ook aan de hardwerkende mensen te denken die ook nog boodschappen moeten doen na hun werk.

Ook Patrick Jansen - huisarts en hoofdredacteur van Thuisarts.nl - geeft de voorkeur aan het kunnen doen van boodschappen, boven het overweldigende applaus dinsdagavond voor de zorg.

Volgens het ministerie hoeven we niet massaal in te slaan in de supermarkten en is hamsteren onnodig. Ook een medewerker vanuit de opslag probeert de hamsteraars hiervan te overtuigen.

Maar of je het juist slim vindt om een voorraad te hebben zodat je niet misgrijpt, je baalt van de hamstercultuur omdat je zelf misgrijpt óf dat je je inmiddels zelf ook genoodzaakt voelt om te hamsteren... Er zullen altijd meerdere ’(anti-)hamsterkampen’ blijven.

