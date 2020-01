Daghoroscoop 4 januari

VANDAAG JARIG

De kosmos voorziet nogal wat reparaties of een verbouwing van uw huis. Zorg voor een rookalarm en veilige elektrische bedrading. Eind november wijst uw horoscoop op een verandering in uw gezondheidsregiem, schrik niet, misschien een kleine waarschuwing, meer niet.

ZONDAG JARIG

Qua gezondheid kunnen uw wensen en behoeften dikwijls veranderen, de ene keer reageert u beter op een behandeling dan een andere keer. Let op uw gewicht, dat door medicijnen steeds kan schommelen Maar gedisciplineerd als u kunt zijn, zult u met die extra kilo’s ook weer afrekenen.

RAM

Een neiging naar perfectie zal u motiveren uw aandacht te richten op taken waarmee u bezig bent en een doel dat u op korte termijn wilt bereiken. U zit in een periode waarin u extra kunt verdienen en publieke erkenning kunt krijgen.

STIER

U bent goed in het op gang brengen van allerlei zaken en gebeurtenissen maar moet ook de vervolgstappen nemen. Durf oude structuren neer te halen en breng nieuwe in stelling. Medewerkers en collega’s zullen uw voorbeeld volgen.

TWEELINGEN

Probeer niet om zaken te forceren want daar krijgt u spijt van. Laat liever nu zien waar u goed in bent dan u voor te nemen bepaalde zaken in de toekomst beter aan te pakken. Stel u plooibaar op maar overdrijf het niet.

KREEFT

Stel u sympathiek en vriendelijk, edelmoedig en tolerant op. Met tact en diplomatie bereikt u het meeste. Bied steun aan mensen in uw directe omgeving maar blijf bescheiden in gezelschap. Breng uw goede voornemens in praktijk.

LEEUW

Geheimen, intriges en vertrouwelijke informatie kunnen aan het licht komen. Uw intuïtie is scherp, behalve op financieel gebied. Mijd mensen die iets van u gedaan willen hebben. Verricht onderzoek, analyseer en observeer.

MAAGD

U hebt het dit weekend voor het zeggen en kunt alles naar eigen goeddunken laten verlopen. U kunt een financieel succes behalen en een situatie naar uw hand zetten als u niet bang bent. Vergeet niet u aan uw dieet te houden.

WEEGSCHAAL

Een oude cyclus heeft zijn einde bereikt en een nieuwe staat op het punt te beginnen. Kies nieuwe doelstellingen en probeer die te realiseren. Houd vast aan uw normen en waarden en wees niet bang enig risico te nemen.

SCHORPIOEN

Het zal u meezitten als u er op uit gaat, nieuwe ervaringen opdoet, of iets gaat doen wat u niet eerder hebt gedaan. Leg de nadruk op originaliteit. Experimenteer en leer ervan als dingen niet meteen lukken.

BOOGSCHUTTER

Samenwerking is essentieel en zal u goed af gaan. Ga niet gehaast te werk, windt u niet op en bevrijd uzelf van eventuele rancunes. Geef anderen vaker het gevoel dat u hen waardeert of zeg dat met zoveel woorden.

STEENBOK

Communiceren zal u goed afgaan; u bent nieuwsgierig en inventief. Luister naar hetgeen anderen te zeggen hebben, en doe daar uw voordeel mee als het in uw kraam te pas komt. Geniet van de genoegens van het leven.

WATERMAN

Leg een stevige fundering voor de toekomst en houdt u aan uw verplichtingen. Lastige bureaucratie kunt u overwinnen en volharding zal tot goede resultaten leiden. Ga op zoek naar nieuwe verten en manieren om geld te verdienen.

VISSEN

Lat u niet van de wijs brengen als de mensen die u lief hebt wat somber zijn. Stel u positief op en doe alsof u de negatieve stemming om u heen niet opmerkt. Bedenk een paar plannetjes waarmee u de anderen kunt opvrolijken.

