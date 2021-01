Wat vind jij van de nieuwe (nog strengere) coronamaatregelen?

De Britse variant van het coronavirus rukt al dagen op in Nederland en daarom is het volgens het kabinet noodzakelijk hard in te grijpen, onder andere met een avondklok. Dat werd zojuist duidelijk in de persconferentie. De avondklok zal, áls de Tweede Kamer er uiteindelijk ook mee akkoord gaat, gelden van 20:30 tot 4:30 uur. Je mag dan alleen naar buiten met een geldige reden.

Overspannen reacties

Voor een aantal voorstanders zijn de nieuwe maatregelen, zoals de te verwachten avondklok, geen grote klap. De twitteraar hieronder noemt de ophef zelfs ‘overspannen reacties’. Het is dan ook bekend dat de meeste besmettingen plaatsvinden in thuissituaties. Door de avondklok zullen minder mensen bij elkaar op bezoek gaan, waardoor de kans bestaat dat besmettingen teruglopen. Je houden aan de avondklok is daarom een offer voor een goed doel, vinden velen.

Vrijheidsbeperking

Maar een avondklok beperkt volgens sommigen wel degelijk je vrijheid. In hoeverre heeft het kabinet het recht om de vrijheid van burgers in te perken? Ook is bekend dat de kans op besmetting in de buitenlucht kleiner is dan binnen. Waarom moeten we onszelf dan opsluiten binnen vier muren? En waarom alleen ‘s avonds? Zoals de twitteraar hieronder opmerkt in een reactie is het niet zo dat het virus alleen in de avond actief is.

Rechtvaardigen

Velen zijn het erover eens dat een avondklok alleen gerechtvaardigd is zodra er ook andere ingrijpende maatregelen gaan gelden. Het kabinet lijkt te hebben geluisterd naar deze kritiek. Zo werd er een inreisverbod voor onder andere het Verenigd Koninkrijk afgekondigd vanaf aanstaande zaterdag, wordt het maximum aantal mensen op begrafenissen en uitvaarten verder beperkt en mag je per direct nog maar één persoon ontvangen thuis. Ook wordt er gewerkt aan een quarantaineplicht voor reizigers die Nederland binnenkomen. Het wordt er allemaal niet leuker op…

