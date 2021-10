Daghoroscoop 2 oktober - Wees op je hoede, Steenbok...

VANDAAG JARIG

Het is niet uitgesloten dat je dit jaar bent verhuisd of op het punt staat te verhuizen. Gezinsuitbreiding kan de aanleiding zijn, of iemands overlijden. Op financieel gebied lijkt er weinig aan de hand; de situatie blijft ongeveer zoals hij was, met af en toe een tegenvaller of opleving.

ZONDAG JARIG

Met Pluto als jouw financiële planeet zal in veel gevallen je huis een belangrijke rol in je leven spelen. Misschien werk je vanuit huis of is je gezin jouw bron van inkomsten. Op familie kun je blijven rekenen, zoals ook zij op jou rekenen. Blijf werken aan een goed doortimmerde toekomst.

RAM

De kosmos heeft een paar verrassingen voor je in petto; druk neemt toe. De beste manier om ermee om te gaan is fysieke inspanning of deelname aan iets wat volkomen afwijkt van hetgeen je gebruikelijk tijdens het weekend doet.

STIER

Doordat spanningen afnemen zul je in staat zijn helder na te denken. Passie kan de vonk van je creativiteit aanwakkeren. Schrijvers kunnen aan een novelle beginnen, schilders en musici raken geïnspireerd door een nieuwe liefde.

TWEELINGEN

Een uitgelezen moment voor een grote schoonmaakbeurt en om aandacht te besteden aan taken die je veel te lang hebt laten liggen. Natuurlijk heb je daar geen zin in, maar de timing is goed. Vraag vrienden om je te helpen.

KREEFT

Verkopers onder de Kreeften kunnen de verkoop van het jaar sluiten en daardoor een grote stap voorwaarts doen. Ga aan de slag. In het leven van vrienden kun je met wat aandacht een grote verandering teweegbrengen.

LEEUW

Je hebt een dosis opwinding nodig om vooruitgang te boeken en deze kan je op een volstrekt onverwacht moment ten deel vallen. Buitenlanders roeren de trom en kunnen ervoor zorgen dat je je eigen wereldje anders gaat bekijken.

MAAGD

De verstandigste gedachten verrijzen na wat rustig denkwerk. Of het nu gaat om een creatief dilemma of een technisch probleem, het antwoord komt uit jouw onderbewustzijn en zal tot je verbazing geheel zijn toegesneden op de situatie.

WEEGSCHAAL

Je kunt in contact komen met mensen die uniek zijn. Ga in op een spontane uitnodiging die je binnenleidt in een nieuwe omgeving waar veel gebeurt. Je bent dit weekend in staat andermans gedachten te raden.

SCHORPIOEN

Als je vroeg opstaat kun je uitstekend werk verrichten. Dankzij jouw vlugge en intuïtieve geest bedenk je een unieke benadering die de aandacht van jouw werkgever zal trekken. Ga er niet te prat op, want dan verpest je het.

BOOGSCHUTTER

Houd rekening met het onverwachte. Een geweldige kans hangt als rijp fruit aan de boom, op je te wachten. Voorkom dat iemand je voor is. Zet jezelf niet buitenspel met een te diepgaande analyse van elke situatie.

STEENBOK

Gebeurtenissen kunnen worden gekenmerkt door een element van verrassing en onrust. Je doet er goed aan jouw taken zo snel mogelijk af te ronden, zodat je erop uit kunt. Wees op je hoede als je moet werken dit weekend.

WATERMAN

Er zit opwinding in de lucht en alles wijst op heftiger emoties dan gebruikelijk. Er dreigt een conflict, terwijl er ook sprake lijkt te zijn van jaloezie. Onverwacht nieuws kan gemaakte plannen verstoren.

VISSEN

Chaos lijkt onontkoombaar; probeer er het beste van te maken. Nervositeit of impulsief gedrag zal tot problemen leiden. Trek niet te snel conclusies en neem evenmin een overhaast besluit. Ga wandelen of fietsen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!