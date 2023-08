Soa gonorroe neemt toe onder jonge vrouwen: ’Condooms minder in trek’

Vrouwen zijn vatbaarder voor het krijgen van gonorroe, omdat mannen de soa kunnen overbrengen door middel van een ejaculatie. En een vagina, keel en anus zijn nu eenmaal vatbaarder voor gonorroe dan andersom richting de penis. „Ondanks dat je als vrouw met de vaginale zuurgraad een barrière voor ongewenste bacteriën hebt, loop je toch meer kans”, vertelt Elshoff. „Voor eenmalig onbeschermde vaginale seks wordt die kans zelfs geschat op tussen de 50 en 90 procent van man naar vrouw en van vrouw naar man tussen de 20 en 30 procent.”

Preventie

Hoewel de toename van de soa gonorroe al een aantal jaar zichtbaar is in Europa, is het moeilijk te verklaren waarom. Elshoff: „Het condoomgebruik is al jaren laag onder heterojongeren, condooms zijn duidelijk minder in trek. Vier op de tien jongeren gebruiken zelfs nooit een condoom bij een onenightstand en een groot aantal gebruikt slechts af en toe een condoom. Mijn tip is dan ook om altijd een condoom op zak te hebben en dat als je de condoom wilt gebruiken, je er zelf altijd over moet beginnen. Want aan deze cijfers is te zien dat de kans groot is, dat de ander er niet over begint.” Volgens de GGD-arts is dit een zorgelijke trend. „Het gebruik van een condoom lijkt tegenwoordig niet meer de norm en dat moet veranderen. Vanuit de GGD proberen we acties op te zetten om de drempel bij het gebruik van condooms te verlagen. Zo worden er in onder andere Den Helder en Alkmaar tien condooms voor één euro door ons verkocht.”

Symptomen

De soa gonorroe is seksueel overdraagbaar via de slijmvliezen, denk aan de geslachtsdelen en je mond en anus. De klachten zijn bij mannen vaker zichtbaar dan bij vrouwen. Zo kunnen mannen pijn ervaren tijdens het plassen en kan er afscheiding in de plasbuis optreden. En dat is volgens Elshoff al snel opvallend, aangezien een man normaliter nooit afscheiding heeft uit de plasbuis. „Hoewel de symptomen bij vrouwen meestal minder opvallend zijn, kunnen ook vrouwen het merken aan hun afscheiding of pijn bij het plassen hebben. Meestal is er meer afscheiding en kan er een kleurverandering zijn van groen of geel. Ook komt vaginaal bloedverlies voor, doordat het baarmoederslijmvlies ontstoken of geïrriteerd kan zijn waardoor het gaat bloeden.”

Behandeling

Als je te lang rondloopt met een soa als gonorroe kunnen vrouwen het gevaar lopen om een ontsteking aan de eileiders te krijgen, maar ook kan de ontsteking naar je gewrichten gaan of kan er een cyste ontstaan. Dat zijn vervelende complicaties. En bij frequente en langdurige infecties is er zelfs mogelijk een kans op onvruchtbaarheid. Elshoff: „Belangrijk is dus dat je snel een arts raadpleegt. Mocht je gonorroe hebben opgelopen, dan krijg je een dosis antibiotica via een injectie in je bilspier. De klachten horen dan snel te verdwijnen, want na 24 uur is de bacterie gedood. Ook de afscheiding moet snel weer normaal worden.”

Welke soa’s komen nog meer veel voor bij vrouwen?

Gonorroe is momenteel niet de enige voorkomende soa bij vrouwen. Ook chlamydia, genitale wratjes en herpes worden vaak vastgesteld. Waar kun je deze soa’s aan herkennen? Elshoff: „Herpes kan via een koortslip of via het geslachtsdeel van je sekspartner je lichaam binnendringen. Dit zijn – vaak pijnlijke - blaasjes die zich in groepjes rond je schaamstreek bevinden. Chlamydia is te vergelijken met de klachten die je bij gonorroe kunt hebben. Ook bij deze soa’s geldt dat je een arts moet raadplegen. Maar ik kan niet vaak genoeg benadrukken: ook al heb je geen klachten – zoals de helft van alle vrouwen – laat je testen! Het is eigenlijk áltijd na onveilige seks verstandig om een soa-test uit te voeren. Dit kan via de GGD, de huisarts of je kunt online een soa-test bestellen, die je thuis afneemt en vervolgens naar een laboratorium moet opsturen.”

