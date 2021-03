Geïrriteerde tandarts: ’Kind met gaatjes is de schuld van de ouders’

’Na een lange werkdag in de praktijk fiets ik naar huis en overpeins mijn werkdag. Ik houd van mijn vak, ga elke dag met plezier naar mijn werk en het geeft voldoening om mensen te helpen. Maar sommige dagen zijn wat minder positief. Vandaag zag ik weer een paar jonge kinderen met gaatjes in hun melkgebit en moest ik, naast wat gaatjes boren en vullen zelfs een kiesje trekken, omdat behandelen niet meer mogelijk was. Ik kan er niet aan wennen.

Mensen hebben een hekel aan ons

Hoeveel ik ook van mijn vak houdt, het merendeel van de mensen houdt zeker niet van mij (en mijn collega-tandartsen). Sterker nog, veel mensen hebben een grote hekel aan ons. We doen je pijn, zeuren over je poetsgedrag en vragen veel te veel geld. (Ja, dit horen wij heel vaak).

Je zou denken dat je er dan voor zorgt ons zo min mogelijk te bezoeken, maar niets is minder waar. Gaatjes vullen is natuurlijk dagelijkse kost voor mij en mijn collega’s. En veel mensen zien wij veel vaker dan twee keer per jaar.

Er zijn weinig mensen die een gaaf gebit hebben en ook (te) veel kinderen moeten er aan geloven. Dit laatste gaat mij echt aan het hart. Vooral omdat die kinderen er zelf niks aan kunnen doen. Zij weten niet waarom en hoe je je gebit moet verzorgen, maar voelen helaas wel de pijn wanneer het misgaat en er een gaatje ontstaat.

Gedragsziekte

Cariës is een Gedrágsziekte! Dus door je goed te gedragen kun je het voorkomen! Met deze opmerking word ik nog minder geliefd, maar ik hoop nu eindelijk eens tot mensen door te dringen. Het is dus aan jou om je gebit en zeker dat van je kind(eren) gaaf en gezond te houden. Dóe dit dan ook!

En ja, er kunnen omstandigheden zijn die het voorkomen van cariës bemoeilijken. Zoals het gebruik van bepaalde medicijnen, hele diepe groeven in de kiezen of het hebben van ’kaasmolaren’. Maar deze omstandigheden zijn niet de óórzaak van de cariës. Dit zijn en blijven bacteriën in combinatie met suikers. Beide zijn voortdurend in je mond aanwezig dus moet je zorgen dat je deze verwijdert en vermindert door minder vaak te eten en te drinken en bijvoorbeeld geen flesjes melk mee naar bed te geven. Niks meer, niks minder!

Aan de lastige omstandigheden proberen wij als mondzorg professionals iets te doen. We beschermen zwakkere plekjes, sealen diepe groeven dicht en geven tot in den treure uitleg en instructie over hoe jij je mond, en die van je kind(eren) zo goed mogelijk kunt beschermen tegen die vervelende gaatjes. Wij houden van tanden en kiezen en zien ze het liefst zo mooi en gaaf mogelijk. Alleen wij zien jullie en je kinderen maar een paar keer per jaar dus wij kunnen niet voorkomen dat er iets met je gebit gebeurt in de periode tussen twee afspraken. Dat zal je dus echt zelf moeten doen. Een gezond gebit is dus een keuze.

De mondzorgkosten van alle kinderen tot 18 jaar worden volledig vergoed door de zorgverzekering. Desalniettemin zijn er ouders die hun kinderen niet twee keer per jaar naar de tandarts laten gaan en die de tanden en kiezen van hun kinderen niet goed genoeg poetsen.

Stiekem hoop ik dat er een dag komt dat ik niet meer hoef te wennen aan slechte kindergebitten. Met die gedachte zet ik me, samen met mijn team, elke dag weer in om alle grote en kleine mensen te behandelen en blij te maken. Zodat ze met een lach onze praktijk weer verlaten in de wetenschap dat ik helemaal niet zo eng ben…’