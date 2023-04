Daghoroscoop 3 april - Sterrenbeeld Kreeft: Stel je dapper op!

VANDAAG JARIG

Een verandering in jouw financiële denken en handelen kan je in de richting sturen van een non-profit organisatie die je privé veel voldoening zal geven en jouw loopbaan tevens een flinke boost. Werk je al in die sector dan kan jij dit jaar meer ontspannen zijn en minder heerszuchtig en veeleisend.

STERRENBEELD RAM

Een ongewoon compliment kan deze dag tot een bijzondere maken. Heb je een vaste partner dan zal jij plannen willen maken voor een leuk samenzijn. Ben je aan het werk, dan zal je jouw best moeten doen om niet te worden afgeleid.

STERRENBEELD STIER

Toon je liever betrokken bij degenen die jou lief zijn dan te zwijmelen over een droomfiguur. Voorkom dat naasten zich verwaarloosd voelen want dan zaai je het zaad van naderend onheil. Onderdruk de neiging jezelf steeds te rechtvaardigen.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Er kan van alles gebeuren en jij zal voortdurend bezig zijn. Pas op met geld; je kan vandaag makkelijk jouw budget overschrijden. Zoek op het internet naar een exotische vakantiebestemming als je zin hebt in een avontuur.

STERRENBEELD KREEFT

Veel draait om zekerheid, zowel emotioneel als materieel en jij zal je dapper moeten opstellen om een goede deal te sluiten. Je kan met instanties te maken krijgen die juist de papieren nodig hebben die jij slordig hebt opgeborgen.

STERRENBEELD LEEUW

Een uitstekende dag om iets nieuws te leren wat in jouw baan van pas kan komen. Leidinggevers zijn bereid te luisteren naar jouw ideeën en concepten. Een beloning zal niet uitblijven als één van jouw suggesties levensvatbaar blijkt te zijn.

STERRENBEELD MAAGD

Jij kan toegang krijgen tot een exclusief circuit, betrokken raken bij werk achter de schermen en een belangrijke rol toebedeeld krijgen. Blijf je zenuwen de baas als jij te maken krijgt met een gevreesd iemand, die… best kan meevallen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Gebruik jouw fantasie om jouw huis of werkplek te verfraaien. Als je je goed hebt voorbereid loopt alles wat jij vandaag aanpakt van een leien dakje. Zakenmensen moeten op de hoogte blijven van de laatste technische ontwikkelingen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Hoewel jij niet wezenlijk ambitieus of gedreven bent wijzen de sterren vandaag wel in die richting. Oude doelstellingen kunnen weer tot leven komen en jou opnieuw inspireren. Stel je positief op en zet door; je bent tot veel in staat.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Het nemen van snelle besluiten is niet jouw sterkste kant, maar jij moet niet te lang aarzelen als je op anderen indruk wil maken. Iemand in jouw directe omgeving kan veeleisend zijn en er op rekenen dat jij al jouw plannen aanpast.

STERRENBEELD STEENBOK

Trek je niet te veel aan van tegenwerking . Doe je dat wel dan zullen boosaardige gevoelens en gedragingen nog toenemen en kan jij zelfs te maken krijgen met vijandigheid. Houd je gedeisd op financieel en zakelijk terrein.

STERRENBEELD WATERMAN

Jij zal je eenzaam voelen als je problemen hebt met jouw partner. Ook met een zakelijke relatie kan een conflict ontstaan of er dreigt frustratie doordat werk niet naar behoren is gedaan. Afwachten lijkt de beste houding.

STERRENBEELD VISSEN

Jouw gedachten kunnen vervuld zijn van liefde en avontuur. Jouw werk eist echter aandacht en inspanning. Veeleisende superieuren of klanten kunnen lastig blijken. Verzet je niet; weet aan welke kant jouw boterham gesmeerd is.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.