Gouden tips voor perfecte wenkbrauwen (een secuur klusje!)

„Elke periode heeft zo zijn eigen wenkbrauwtrends. In de jaren zeventig bijvoorbeeld werden de wenkbrauwen extreem dun geëpileerd zodat er slechts een minuscuul streepje overbleef. Mijn moeder had dat ook een paar jaar gedaan herinner ik me nog van toen en ze stopte daar acuut mee toen ze in een modeblad las dat je dan voorgoed met deze wenkbrauwen moest lopen. Ze was zogezegd nog net ’gered’ van deze trend maar veel van haar vriendinnen tekenen tot op de dag van vandaag hun wenkbrauwen nog bij om toch wat extra volume te krijgen.

Volle wenkbrauw

Want inderdaad, na de jaren zeventig dunne-wenkbrauw-trend volgde de Brooke Shields volle wenkbrauw en was er iedere keer weer een nieuwe trend te ontdekken. Vandaag de dag worden de wenkbrauwen ook getatoeëerd om de juiste vorm en dikte te krijgen, want na al die jaren ’plukken’ blijft er soms niet veel origineel haar over. En ook dat is een kwestie van geduld hebben, want kenners weten nu al: de dunne wenkbrauw dient zich binnenkort gerust weer aan. Goed nieuws dus voor bijvoorbeeld Pamela Anderson die nog steeds het dunne streepje boven haar ogen heeft omdat ze de dunne wenkbrauwtrend op de voet volgde in de jaren negentig.

Straight eyebrow

Tot die tijd draait nu dus alles om de nieuwste trend: de kaarsrechte wenkbrauw. En die knip of scheer je, bij voorkeur met een scherp wenkbrauwmesje. De haartjes worden korter en ogen daardoor minder borstelig en superstrak. Pas wel op dat je het rustig aan doet, want als je te veel ’wegsnijdt’ oogt dat best raar en het duurt wel even voordat de boel weer aangroeit. De rechte wenkbrauw past vooral bij een iets langer, ovaal gezicht want daarbij past een te veel geaccentueerde wenkbrauw minder, dan oogt het gezicht namelijk nog langer. De straight eyebrow (rechte wenkbrauw) is overigens een trend die uit het beautyland Korea is komen overwaaien en daar zijn ze fan vanwege de verjongende look van deze trend. Een volle, flinke wenkbrauw oogt alsof je een teenager bent immers.

De aanpak voor deze look is niet al te lastig, maar het is wel een secuur klusje. Scheer of trim of epileer de haartjes die naar beneden staan aan het einde van de linker- en rechter wenkbrauw. Kam eventueel de wenkbrauwen naar beneden voor een beter overzicht. Pas op! Niet te veel in een keer eraf halen, want dan ontstaat een onnatuurlijke look en het duurt minstens 3-6 maanden voordat de haartjes eventueel weer terug zijn.

Poppenlook

Vul de wenkbrauw aan beide kanten met een wenkbrauw eyeliner om ze zo vol mogelijk te laten lijken, bij voorkeur in de natuurlijke kleur of een tint donkerder. Een extra bijkomstigheid is dat de ogen hierdoor wel gelift lijken, want de nadruk ligt meer op de ogen, die op afstand ook iets groter en helderder lijken. Met deze ’poppenlook’ wordt ook wel gehint naar de Audrey Hepburn uitstraling die dezelfde soort wenkbrauwen had tijdens haar succesvolle filmcarrière.

Een beroemdheid als topmodel Bella Hadid volgt deze nieuwe trend direct net als actrices Miranda Kerr en Natalie Portman. Het is maar de vraag of zij over een paar jaar geen spijt krijgt, wanneer de haartjes aan het einde van haar wenkbrauw bijvoorbeeld niet meer bijgroeien. Hierover kan namelijk Pamela Anderson meepraten die in de jaren negentig haar wenkbrauwen liet epileren tot minuscule streepjes en deze dus noodgedwongen nog steeds zo draagt aangezien de haartjes nooit meer aangroeiden.

Wenkbrauw groeiserum

Waarom stoppen wenkbrauwhaartjes eigenlijk op den duur met groeien na het vele epileren? Dat heeft te maken met de haarzakjes die steeds worden weggeplukt totdat ze het opgeven en niet meer groeien. Daarnaast speelt veroudering ook een rol want na je veertigste levensjaar nemen de horomonen af en ook de haarfolikels. Daardoor kunnen de haartjes ook dunner worden of zelfs uitvallen. De wenkbrauwen iets omhoog kammen en een tint donkerder verven is dan de oplossing. Gelukkig is er ook nog wenkbrauw groeiserum (met keratine) op de markt waardoor, net als wimpers, de haartjes weer groeien en dikker dan ooit terugkomen. Dit werkt echt! Pas ook altijd op met het epileren van de haartjes boven de wenkbrauw want dit is geen aanrader. Die haartjes zijn eigenlijk een natuurlijke lijn en dat kan als je dit verstoord een heel onnatuurlijk effect geven waardoor de wenkbrauwen heel vreemd ogen in het gezicht.”

Welke wenkbrauwvorm voor welk gezicht?

1. Wenkbrauwvorm rond gezicht

Wenkbrauw die langer doorloopt

2. Wenkbrauwvrom ovaal/lang gezicht?

Rechte wenkbrauw die geshaped is

3. Wenkbrauwvrom hartvormig gezicht?

Softe, ronde arkadeboog

4. Wenkbrauwvrom vierkant gezicht?

Wenkbrauwen met langere, boogvormige vorm

