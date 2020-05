Bibi Breijman: Pas toen sloeg de vonk over

Ⓒ marcel van driel

Bibi Breijman (28) is zangeres en YouTube-ster en maakte op haar 17e al haar debuut in Oh Oh Cherso. Zij en Waylon (40, echte naam Willem Bijkerk) kregen in november 2018 een dochtertje, Teddy, met wie ze dolgelukkig is. Maar ze heeft ook een lastige tijd achter de rug.