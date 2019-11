Sonja is een van de gezichten achter een nepprofiel

De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft duizenden foute datingsites op het oog. Dat onthulde ACM al in februari 2018 in het onderzoeksprogramma De monitor van KRO-NCRV.

Tegen betaling

Achter nepprofielen zoals dat van Sonja zitten personen die tegen betaling chatten. In Nederland bestaan er tientallen platforms waarmee je aan de slag kunt als zogenaamde chatoperator. Daarmee verdien je gemiddeld 14 cent per bericht.

Sonja: „Ik ben een alleenstaande moeder. Ik zit op Facebook in van die groepen voor alleenstaande moeders. Daarin wordt van alles aangeboden. Zo kwam ook een keer het onderwerp thuiswerken aan bod.”

Thuiswerken

„Een vrouw wist wel een manier hoe je een extra zakcentje kon verdienen met thuiswerk: werken als chatoperator op datingsites. Het was wel iets anders dan brieven in een envelop doen. Voor mij was het op dat moment de ideale oplossing. Ik wist wat het inhield maar het was financieel gezien pure noodzaak.

Rol

Ik kan zelf bepalen wanneer ik werk. Ik doe het vooral in de weekenden. De beloningen zijn dan hoger en het is ook drukker. Dat het zo flexibel is, is voor mij ook een reden waarom ik dit doe.”

„Het werk is heel makkelijk. Achter een profiel zitten meerdere vrouwen, ik ben een van hen. Een man kan denken dat hij een jaar met dezelfde vrouw praat, maar in werkelijkheid praat hij met tientallen verschillende vrouwen.

Ik log in en krijg een profiel toegewezen. Vervolgens lees ik wat mijn collega’s eerder al hebben gezegd. Bijvoorbeeld over het wel of niet willen van kinderen. Het is een kwestie van even inlezen en dan speel ik mijn rol.”

Alledaags gesprek

„De berichten die ik ontvang zijn heel divers. Het varieert van erotische berichten en naaktfoto’s tot chats met eenzame mannen. En er zitten ook zeker mannen tussen die gewoon op zoek zijn naar een alledaags gesprek.

Sommigen raken echt gehecht aan een profiel. Dan ontvang je berichten als: ’Ik heb al zo lang niks van je gehoord. Blijf alsjeblieft nog even online.’ De kwetsbaren blijven hoop houden. Maar mannen die alleen op zoek zijn naar seks hebben al gauw door dat het er niet in zit. Omdat een vrouw nooit wil afspreken.”

Burn-out

„Als ik vermoed dat een man echt gelooft dat de vrouw achter het profiel echt bestaat, vind ik dat wel moeilijk. Ik heb weleens berichten weg geklikt omdat ik niet wist hoe ik ermee moest omgaan. Ik weet dat het misleidend is en ik heb me zeker schuldig gevoeld.

Maar voor mij is het een tweestrijd: als ik mijn kinderen geen eten kan geven dan moet ik maar misleiden. Daarom zit ik alleen op de site als de nood hoog is. Op dit moment is dit mijn enige werk; vanwege een burn-out zit ik in de ziektewet.

Er zijn twee vriendinnen die weten wat ik doe en zij begrijpen waarom. Ik heb zelf nooit gevoelens gekregen. Überhaupt heb ik nooit gedacht: ’Dit is wel heel gezellig’. Het zijn niet mijn type mannen. Al vind ik het soms schattig om te horen dat een man mijn gezelschap waardeert.”

*Sonja is niet haar echte naam.

